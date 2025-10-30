¿Quién era Juan Ramón Matta Ballesteros, el primer hondureño extraditado a Estados Unidos?

Juan Ramón Matta Ballesteros fue el primer hondureño en ser extraditado hacia Estados Unidos (EE UU) por los delitos de narcotráfico.
Matta, quien se reportó como fallecido este jueves 30 de octubre, fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 1988, hace más de 37 años.
Después de un largo juicio, el hondureño fue condenado a 12 cadenas perpetuas por delitos relacionados con narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses también lo acusaron de estar vinculado con el secuestro y asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique “Kiki” Camarena.
Matta Ballesteros nació el 12 de enero de 1945 en Tegucigalpa. Este 2025 había cumplido 80 años de edad y, aunque le faltaban apenas tres meses para cumplir los 81, la vida no se lo permitió.
El hondureño fue una de las figuras más reconocidas en el mundo del narcotráfico dentro de América Latina.
De hecho, la Fiscalía de Estados Unidos lo calificó como una pieza clave en las rutas de transporte de cocaína, ya que utilizaba Centroamérica como corredor estratégico.
El hondureño pasó 37 años privado de su libertad en distintas prisiones de alta seguridad en Estados Unidos. Sus últimos días los pasó en el Centro Médico Federal para Prisioneros (MCFP) de Springfield, Misuri.
Con el pasar del tiempo, el estado de salud de Matta Ballesteros se deterioró de forma significativa: comenzó a utilizar pañal, ya no tenía dentadura y había perdido la visión.
Su hija, Claudia Matta, expresó ante los medios de comunicación que su padre padecía de insuficiencia cardíaca congestiva, demencia tipo Alzheimer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Además, presentaba ceguera en un ojo debido a degeneración macular, úlceras sacras avanzadas y también se conoció que padecía de cáncer de próstata en etapa avanzada.
El Tribunal de Distrito del Distrito de California había determinado la libertad de Matta por razones humanitarias y constitucionales; sin embargo, la decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones. El hondureño murió dentro de la prisión, después de 37 años de estar cautivo.