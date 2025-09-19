¿Qué regalos intercambiaron la presidenta Xiomara Castro y el papa León XIV? Ambos se dieron varios presentes y esto es lo que informaron sobre la reunión sostenida en el Vaticano.
Xiomara Castro fue recibida este viernes por el papa León XIV en el Vaticano, entre los temas abordados estuvo la situación sociopolítica de la región y la inmigración.
El encuentro con el nuevo papa tuvo lugar en el Palacio Apostólico y después la mandataria se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul R. Gallagher.
Como ya es una costumbre cuando se da una reunión entre un jefe de Estado y el papa, se da un intercambio de regalos y esta vez no fue la excepción.
La presidenta Xiomara Castro entregó una pintura elaborada por un miembro de las Fuerzas Armadas, así como un pin de la Virgen de Suyapa.
Por su parte, el Pontífice obsequió a la mandataria una pintura de la Virgen del Buen Consejo, este fue uno de los tres regalos que dio a la mandataria.
Otro regalo fue una copia del mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, reportó Casa Presidencial.
Otro regalo fue un libro que recopila obras de arte del Palacio Apostólico Vaticano, esos fueron los tres regalos que el papa León XIV entregó a la mandataria.
En la reunión también estuvo el canciller de Honduras, Javier Bu, y otros familiares de la mandataria hondureña.
El encuentro se dio en la madrugada de Honduras y marcó la primera reunión de Castro Sarmiento con el papa León XIV.
En el pasado, Castro ha pasado en otras ocasiones por el Vaticano: se reunió con el papa Francisco en octubre de 2022 y también participo en el funeral del pontífice argentino el pasado 26 de abril.
La audiencia, inicialmente programada para treinta minutos, se extendió a una hora y media, convirtiéndose en la más prolongada que el santo padre ha sostenido con un jefe de Estado. Asimismo, el canciller Javier Bu destacó que durante el encuentro se abordaron temas como: La promoción y defensa de los derechos humanos, protección del medio ambiente, proceso de refundación de Honduras y las obras impulsadas en beneficio de la población y apoyo a las personas migrantes retornadas.