¿Qué regalos intercambiaron la presidenta Xiomara Castro y el papa León XIV?

La audiencia, inicialmente programada para treinta minutos, se extendió a una hora y media, convirtiéndose en la más prolongada que el santo padre ha sostenido con un jefe de Estado. Asimismo, el canciller Javier Bu destacó que durante el encuentro se abordaron temas como: La promoción y defensa de los derechos humanos, protección del medio ambiente, proceso de refundación de Honduras y las obras impulsadas en beneficio de la población y apoyo a las personas migrantes retornadas.