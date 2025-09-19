  1. Inicio
¿Qué regalos intercambiaron la presidenta Xiomara Castro y el papa León XIV?

Xiomara Castro fue recibida este viernes por el papa León XIV en el Vaticano, entre los temas abordados estuvo la situación sociopolítica de la región y la inmigración

  • 19 de septiembre de 2025 a las 10:46
1 de 12
1 de 12

¿Qué regalos intercambiaron la presidenta Xiomara Castro y el papa León XIV? Ambos se dieron varios presentes y esto es lo que informaron sobre la reunión sostenida en el Vaticano.

Foto: Captura de pantalla
2 de 12
2 de 12

Xiomara Castro fue recibida este viernes por el papa León XIV en el Vaticano, entre los temas abordados estuvo la situación sociopolítica de la región y la inmigración.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
3 de 12
3 de 12

El encuentro con el nuevo papa tuvo lugar en el Palacio Apostólico y después la mandataria se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul R. Gallagher.

 Foto: Cortesía Casa Presidencial
4 de 12
4 de 12

Como ya es una costumbre cuando se da una reunión entre un jefe de Estado y el papa, se da un intercambio de regalos y esta vez no fue la excepción.

Foto: Cortesía Casa Presidencial
5 de 12
5 de 12

La presidenta Xiomara Castro entregó una pintura elaborada por un miembro de las Fuerzas Armadas, así como un pin de la Virgen de Suyapa.

Foto: Captura de pantalla
6 de 12
6 de 12

Por su parte, el Pontífice obsequió a la mandataria una pintura de la Virgen del Buen Consejo, este fue uno de los tres regalos que dio a la mandataria.

Foto: Captura de pantalla
7 de 12
7 de 12

Otro regalo fue una copia del mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, reportó Casa Presidencial.

Foto: Captura de pantalla
8 de 12
8 de 12

Otro regalo fue un libro que recopila obras de arte del Palacio Apostólico Vaticano, esos fueron los tres regalos que el papa León XIV entregó a la mandataria.

Foto: Captura de pantalla
9 de 12
9 de 12

En la reunión también estuvo el canciller de Honduras, Javier Bu, y otros familiares de la mandataria hondureña.

Foto: Captura de pantalla
10 de 12
10 de 12

El encuentro se dio en la madrugada de Honduras y marcó la primera reunión de Castro Sarmiento con el papa León XIV.

Foto: Captura de pantalla
11 de 12
11 de 12

En el pasado, Castro ha pasado en otras ocasiones por el Vaticano: se reunió con el papa Francisco en octubre de 2022 y también participo en el funeral del pontífice argentino el pasado 26 de abril.

Foto: Captura de pantalla
12 de 12
12 de 12

La audiencia, inicialmente programada para treinta minutos, se extendió a una hora y media, convirtiéndose en la más prolongada que el santo padre ha sostenido con un jefe de Estado. Asimismo, el canciller Javier Bu destacó que durante el encuentro se abordaron temas como: La promoción y defensa de los derechos humanos, protección del medio ambiente, proceso de refundación de Honduras y las obras impulsadas en beneficio de la población y apoyo a las personas migrantes retornadas.

 Foto: Captura de pantalla.
