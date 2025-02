Las promesas de exjugadores hondureños que han entrado en política

Julio César “Rambo” de León, en Libertad y Refundación (Libre), manifestó sobre su propuestas que “daré lo que siempre me ha caracterizado, luchar y dar lo mejor por la gente; si me dan la oportunidad de estar ahí primero Dios haré cosas importantes por nuestro pueblo, para nuestros niños. Yo apoyaré todos los deportes, no solo el fútbol. En mi juventud jugué béisbol, baloncesto, aprendí a jugar voleibol, natación. Tenemos grandes playas pero no tenemos nadadores o equipo de fútbol playa, estamos mal en ese sentido”.