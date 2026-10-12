Preso en UU y estuvo en la Pandilla 18: ahora predica el evangelio en Honduras

Cerrato ingresó a la vida de las pandillas en 1987. Ahora, con la iglesia que lidera, afirma: “Nosotros no somos una iglesia de mareros, nosotros somos una iglesia de matrimonios, de familia, claro, pero nosotros somos una iglesia que hemos entendido que Cristo no solo murió por equis persona, Cristo murió por todos los pecadores, entonces de repente muchas veces las iglesias calificamos ovejas, nosotros no”.