Parque Obrero reabre sus puertas: horarios de atención en Semana Santa

Desde el domingo 29 de marzo, el emblemático Parque Obrero regresó como un destino recreativo seguro y atractivo para familias hondureñas y visitantes. Aquí, las imágenes de la renovación del establecimiento:
El Parque Obrero, que durante años cerró sus puertas, cuenta ahora con áreas más seguras y modernas, pensadas para que los visitantes disfruten de actividades recreativas esta Semana Santa.
Las administraciones anteriores disminuyeron sus servicios, lo que provocó que quedara prácticamente inactivo para la población, cerrando este gran lugar de encuentros familiares para las nuevas remodelaciones.
Entre las obras se encuentra la renovación total de la piscina, así como la rehabilitación completa de los baños, vestidores y duchas para el público.
Además, se instalaron nuevas luminarias, divisiones modernas, accesorios duraderos y mobiliario fijo, garantizando espacios más higiénicos, funcionales y confortables para los visitantes.
En esta Semana Santa 2026, las entradas son totalmente gratis y el parque estará abierto desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estos son los horarios de las actividades:
Los visitantes podrán disfrutar de piscina, áreas verdes, senderos y zonas de recreación, con medidas de seguridad y protocolos sanitarios que garantizan una experiencia tranquila y agradable para todas las edades.
La remodelación del parque fue encabezada por el IHT, con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la División de la Policía Turística, quienes trabajaron de manera conjunta para ofrecer instalaciones renovadas y modernas.
Durante la ceremonia de reapertura y corte de cinta, estuvieron presentes el ministro de Turismo, Andrés Ehrler, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y la secretaria de Gobernación, Sulmy Ortez, quienes resaltaron la importancia del parque como motor de turismo local.
Según el IHT, la remodelación del Parque Obrero no solo busca brindar espacios de recreación, sino también fortalecer el turismo local, generar empleo y promover la cultura de convivencia familiar en un entorno seguro y controlado.