"No tenemos miedo": Médicos llegan a Casa Presidencial para exigir respuestas a sus demandas

Médicos de diferentes regiones de Honduras se congregaron en Tegucigalpa tras la convocatoria realizada por el Colegio Médico de Honduras (CMH). Luego de participar en una asamblea informativa, se movilizaron hasta Casa Presidencial para exigir respuestas a sus demandas.
Frente a Casa Presidencial se apostó una multitud de profesionales de la salud. En la zona también se encuentran agentes de la Policía Nacional resguardando el orden y se registra un fuerte congestionamiento vial.
Con banderas de Honduras, pancartas y consignas como "El pueblo unido jamás será vencido" y "No tenemos miedo", los médicos esperan ser atendidos por el presidente Nasry Asfura, quien además dirige de manera interina la Secretaría de Salud (Sesal).
Desde las 7:00 de la mañana de este 10 de junio, galenos procedentes de La Ceiba,Atlántida, Lempira, Yoro y otros departamentos llegaron al Centro Comercial Centroamérica, punto donde fueron convocados por el gremio.
Según la agenda del Colegio Médico de Honduras (CMH), en ese lugar se desarrolló una asamblea informativa y posteriormente los participantes se trasladaron hasta Casa Presidencial.
Alrededor de las 9:30 de la mañana, cientos de médicos ya se encontraban frente a la sede del Poder Ejecutivo a la espera de que una comisión representante del gremio pudiera instalar una mesa de diálogo con el presidente Asfura.
Durante la conmemoración del Día del Policía, celebrada el pasado 9 de junio, Asfura hizo un llamado a los médicos que han permanecido en las calles durante los últimos días para que escucharan sus planteamientos y confiaran en que sus peticiones serán atendidas. Asimismo, les pidió regresar a los centros asistenciales, argumentando que "el pueblo hondureño es el que sufre" las consecuencias de la paralización.
¿Por qué protestan los médicos? El CMH exige al Gobierno el cese de los despidos y el reintegro del personal afectado. Además, reclama el pago de salarios atrasados a cientos de profesionales de la salud.
Entre las demandas del gremio también figuran el ajuste salarial correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento bienal previsto para 2026.
A la convocatoria asistieron médicos que laboran en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Secretaría de Salud, el Ministerio Público, Medicina Forense, Copeco, el Sistema Nacional de Emergencias 911, el Instituto Nacional Penitenciario y otras dependencias estatales. Según se conoció, será el secretario privado del presidente Asfura quien reciba a la comisión de médicos para escuchar sus planteamientos.