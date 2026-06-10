"No tenemos miedo": Médicos llegan a Casa Presidencial para exigir respuestas a sus demandas

Durante la conmemoración del Día del Policía, celebrada el pasado 9 de junio, Asfura hizo un llamado a los médicos que han permanecido en las calles durante los últimos días para que escucharan sus planteamientos y confiaran en que sus peticiones serán atendidas. Asimismo, les pidió regresar a los centros asistenciales, argumentando que "el pueblo hondureño es el que sufre" las consecuencias de la paralización.