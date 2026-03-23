No pudo vencer el cáncer: consternación por la muerte de la magistrada Miriam Barahona

Pero más allá del escritorio y la toga, Miriam era una académica de corazón. Como catedrática en la Universidad José Cecilio del Valle y la Católica, formó a cientos de abogados. Sus clases de Lógica Jurídica y Retórica eran famosas por su rigor y por la pasión con la que transmitía la ética profesional. Enseñó desde Derecho de los Tratados hasta Métodos de Investigación.