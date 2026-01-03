Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro

Con banderas alzadas y nuevas esperanzas, migrantes venezolanos celebraron en las calles de Honduras la caída de Nicolas Maduro, tras ser capturado por el gobierno de Estados Unidos esta madrugada del 3 de enero.
Ante el acontecimiento, el parque El Obelisco se convirtió en un punto de celebración para migrantes venezolanos que, con sus familias completas, siguen los acontecimientos desde el extranjero.
"Estamos Felices y con contentos de regresar a nuestro país" aseguraron venezolanos, que con su sueño inicial de llegar a Estados Unidos, ahora tomarán la decisión de retornar a su país ante el acontecimiento político.
Tras oficializada la captura de Maduro, banderas y carteles con mensajes como "soy venezolano" no se hicieron esperar en los diferentes puntos del territorio nacional como una muestra de orgullo y libertad.
Además, en las calles de la colonia El Prado, varias familias venezolanas que cambian dulces por algunos lempiras, celebraron alegres la "victoria nacional venezolana".
Con carteles que dicen "Somos de Venezuela, nos puede colaborar con lo que le salga del corazón" venezolanos con manos alzadas celebraron la captura de Maduro.
Semblantes felices se reflejaron en los rostro de migrantes venezolanos al enterarse que su exilio de venezuela ahora posee una fecha de caducidad.
"No estoy muy feliz por los muertos que hay por la tragedia, pero sí feliz porque ya no vamos a tener la dictadura, vamos con todo a nuestro país", aseguró Milagro Alemán, migrante venezolana que desde hace cuatro meses permanece en Honduras.
Portando banderas venezolanas y coreando mensajes de libertad. Migrantes venezolanos explicaron que el ambiente es festivo, pero cargado de significado político.
Migrantes venezolanos expresan alivio en las calles hondureñas con gestos, abrazos y patriotismo tras años de "incertidumbre y distancia forzada de su país".