  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro

Con pancartas, banderas y llenos de esperanzas, venezolanos en Honduras aseguran que el retorno a su país de origen comenzó en cuenta regresiva tras la captura de Nicolás Maduro por el gobierno de los Estados Unidos.

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 12:48
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
1 de 10

Con banderas alzadas y nuevas esperanzas, migrantes venezolanos celebraron en las calles de Honduras la caída de Nicolas Maduro, tras ser capturado por el gobierno de Estados Unidos esta madrugada del 3 de enero.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
2 de 10

Ante el acontecimiento, el parque El Obelisco se convirtió en un punto de celebración para migrantes venezolanos que, con sus familias completas, siguen los acontecimientos desde el extranjero.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
3 de 10

"Estamos Felices y con contentos de regresar a nuestro país" aseguraron venezolanos, que con su sueño inicial de llegar a Estados Unidos, ahora tomarán la decisión de retornar a su país ante el acontecimiento político.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
4 de 10

Tras oficializada la captura de Maduro, banderas y carteles con mensajes como "soy venezolano" no se hicieron esperar en los diferentes puntos del territorio nacional como una muestra de orgullo y libertad.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
5 de 10

Además, en las calles de la colonia El Prado, varias familias venezolanas que cambian dulces por algunos lempiras, celebraron alegres la "victoria nacional venezolana".

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
6 de 10

Con carteles que dicen "Somos de Venezuela, nos puede colaborar con lo que le salga del corazón" venezolanos con manos alzadas celebraron la captura de Maduro.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
7 de 10

Semblantes felices se reflejaron en los rostro de migrantes venezolanos al enterarse que su exilio de venezuela ahora posee una fecha de caducidad.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
8 de 10

"No estoy muy feliz por los muertos que hay por la tragedia, pero sí feliz porque ya no vamos a tener la dictadura, vamos con todo a nuestro país", aseguró Milagro Alemán, migrante venezolana que desde hace cuatro meses permanece en Honduras.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
9 de 10

Portando banderas venezolanas y coreando mensajes de libertad. Migrantes venezolanos explicaron que el ambiente es festivo, pero cargado de significado político.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Migrantes venezolanos en Tegucigalpa celebran la captura de Nicolás Maduro
10 de 10

Migrantes venezolanos expresan alivio en las calles hondureñas con gestos, abrazos y patriotismo tras años de "incertidumbre y distancia forzada de su país".

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Cargar más fotos