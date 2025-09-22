Marco Vallecillo regresa a los Cobras, tras primer día de juicio

El exjuez Marco Antonio Vallecillo, retornó este lunes -22 de septiembre al Comando de Fuerzas Especiales, conocido como los Cobras en la colonia 21 de Octubre, en el marco de su proceso judicial por las acusaciones de extorsión en su contra.
Vallecillo enfrentó la audiencia en medio de un ambiente tenso entre alegatos y declaraciones.
Su defensa ha mencionado que el expediente del exjuez está "plagado de irregularidades" que podrían vulnerar sus derechos y el debido proceso.
En un informe al que tuvo acceso EL HERALDO, los abogados de Vallecillo argumentaron que desde el inicio se cometieron "errores que cuestionan la legalidad del caso".
Uno de los puntos destacados durante la audiencia por la defensa es la supuesta ejecución de una entrega controlada de dinero sin la autorización judicial correspondiente.
La defensa considera un abuso de autoridad y la inducción al delito, aspectos que consideran ilegales y que según ellos contaminan la validez de las pruebas presentadas en su contra.
Por otra parte, señalaron que el juez que inicialmente conoció el caso, Juan Carlos Colindres, no estaba juramentado en el circuito judicial correspondiente. La defensa agregó que Colindres solo tenía facultades para conocer de allanamientos, no de procesos penales de esta complejidad, lo que invalidaría su actuación en esta causa.
Por su parte, el Ministerio Público señala a Marco Vallecillo, de haber recibido dinero de un empresario, junto con otros coimputados, a cambio de favores judiciales. Sin embargo, la defensa de Vallecillo refirió que hay contradicciones en la versión fiscal y en los testimonios.
Cabe mencionar que el inicio del juicio oral y público se realizó este lunes a las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, en la avenida Los Próceres.
El juicio contra Marco Vallecillo continuará el martes 23 de septiembre en punto de las 9:00 de la mañana, donde se realizarán los vaciados telefónicos.