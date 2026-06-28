Superó una etapa difícil del cáncer: "Mel" Zelaya revela detalles sobre la salud de Carlos Zelaya

Carlos Zelaya, exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional (CN), fue diagnosticado con cáncer de laringe, una enfermedad que lo llevó a salir del país para recibir tratamiento médico en México.
Poco se ha conocido sobre el estado de salud del exfuncionario. En marzo, EL HERALDO informó que se encontraba en una situación delicada y que incluso estaba a punto de perder la voz. Sin embargo, con el paso de los meses, su condición habría presentado cambios. ¿Cómo ha avanzado su tratamiento?
En una entrevista con el medio HCH, el expresidente Manuel Zelaya, hermano de Carlos, reveló detalles sobre la evolución de su tratamiento contra el cáncer. Aquí los detalles.
"Está mucho mejor, Carlos es muy fuerte, pero la persecución aquí también es fuerte", dijo Zelaya al referirse a su hermano.
Mel Zelaya confirmó que Carlos tiene más de cinco meses de estar fuera de Honduras y detalló que “ya pasó todo el tratamiento de la quimioterapia, que eran como siete u ocho quimios fuertes, las pasó”. Esta es una de las etapas más difíciles que atraviesan las personas con cáncer.
"Muchas veces la gente las quimios no las resiste, porque se le deterioran todos los órganos y todo", dijo Zelaya, compartiendo que en el caso de su hermano ha respondido bien al tratamiento.
"Botas el pelo, las cejas, perdés peso y Carlos ya superó las quimios y ahora está con lo que se le llama radio", dijo, confirmando que ya terminó con las quimioterapias y ahora se encuentra en otra fase del tratamiento.
"La radio ya va directamente a donde tiene las células malignas, pero ha respondido bien", dijo Mel Zelaya.
En marzo se conoció que Carlos estaba acompañado de su hijo José Manuel Zelaya, exministro de Defensa que dejó el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras el narcovideo que se dio a conocer de su padre, material audiovisual grabado en 2013.
El expresidente confirmó que Carlos ha avanzado positivamente con el tratamiento contra el cáncer, aunque no detalló cuándo planea regresar al país.