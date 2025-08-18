Llega a los tribunales Liana Mayorga, acusada de fraude de L 18 millones de la Tasa de Seguridad

La Secretaría de Seguridad realizó un pago de 1.18 millones de lempiras a Plasticards, justo cinco días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno en enero de 2022. Tres días después, la gerente de la empresa, Liana Mayorga Castillo, transfirió 17 millones de lempiras a una firma vinculada a Juan Ramón Molina, según el reporte de las autoridades.