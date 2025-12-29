Las imágenes del 2025 de EL HERALDO

La emergencia sanitaria sacó a la luz la vida de una niña lenca de 15 años, marcada por el embarazo adolescente y la muerte de su hijo de 19 días, a consecuencia del gusano barrenador.La adolescente todavía recuerda que su bebé se parecía a ella y hasta tenía el nombre con el que lo llamaría, el que se omite para proteger la identidad de la madre. En la imagen, Maryory junto a su mamá, María (nombres ficticios para proteger su identidad), visitaron el cementerio donde enterraron al recién nacido.