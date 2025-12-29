Las imágenes del 2025 de EL HERALDO

Mientras miles de electores aguardaban en los centros de votación, las urnas eran trasladadas en buses por rutas inusuales o incluso abandonadas en la vía pública durante las elecciones primarias de 2025. Los retrasos obligaron a muchos hondureños a votar entrada la noche y la madrugada, mientras otros quedaron sin ejercer su derecho.
En un gesto histórico para Honduras y el mundo, católicos y evangélicos se unieron en defensa de la democracia en agosto de 2025. Bajo el nombre Caminata por la Unidad, la Fe y la Democracia, feligreses de ambas iglesias se movilizaron en las principales ciudades del país, en un contexto marcado por amenazas a las elecciones generales y presuntos intentos de sabotaje del oficialismo. El hecho fue destacado incluso por el Vaticano en sus portales oficiales.
La emergencia sanitaria sacó a la luz la vida de una niña lenca de 15 años, marcada por el embarazo adolescente y la muerte de su hijo de 19 días, a consecuencia del gusano barrenador.La adolescente todavía recuerda que su bebé se parecía a ella y hasta tenía el nombre con el que lo llamaría, el que se omite para proteger la identidad de la madre. En la imagen, Maryory junto a su mamá, María (nombres ficticios para proteger su identidad), visitaron el cementerio donde enterraron al recién nacido.
Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras, se ha caracterizado por su carisma. Durante la campaña política, Asfura popularizó la “racha activa”, un término que alude a cuando dos personas mantienen comunicación por varios días de forma consecutiva a través de redes, principalmente en TikTok. Según “Tito”, la frase surgió de la juventud nacionalista durante una visita a Choluteca. Desde entonces, la utilizó como una herramienta para generar euforia en las masas, como en la fotografía.
Las lluvias de octubre de 2025 provocaron el violento desbordamiento de la quebrada que cruza la aldea de Río Abajo, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera a Olancho, en el Distrito Central. La rápida crecida, registrada durante la noche, no dejó tiempo de respuesta a las familias, inundando decenas de viviendas y arrastrando todo lo que encontraba a su paso, incluidos vehículos. Los vecinos relataron que la inclemente naturaleza acabó con el patrimonio construido a lo largo de muchos años.
La parroquia El Calvario de Comayagüela volvió a ofrecer un retrato profundo y conmovedor de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo durante la Semana Santa 2025. Mario Juárez encarnó las últimas horas del Salvador con una interpretación magistral que reflejó el sufrimiento vivido en su camino hacia la crucifixión. En un notable paralelismo, su antagonista en la representación viviente fue su propio hermano, Erick Juárez, quien dio vida al personaje de Satanás.
El Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, se convirtió en el epicentro del caos. Su gestión se caracterizó por prácticas antidemocráticas, conflictos constantes, desacuerdos, abusos y una marcada improductividad legislativa, evidenciada por el escaso número de sesiones. Este estilo autocrático alcanzó su punto más crítico en julio pasado, cuando la seguridad del parlamento y la Policía Nacional reprimieron una protesta de diputados liberales que exigían respeto al calendario electoral
Los bloqueos y la intransigencia de Luis Redondo, presidente del Congreso, provocaron que los diputados de la oposición, que constituyen la mayoría de la asamblea, extendieran el período legislativo hasta enero de 2026 y sesionaran en la iglesia Vida Abundante, de Evelio Reyes.
Apenas tres años después de que un deslizamiento borrara la colonia Guillén, un nuevo derrumbe en 2025 provocó el colapso de decenas de viviendas en Reparto por Arriba, cercana al primer desastre. Los vecinos reclamaron la pasividad de la Alcaldía, que fue informada de la amenaza.
La idea de invertir un poco de dinero y ganar cantidades altas hizo que miles de hondureños perdieran sus fondos y se quedaran en la calle. Al menos 35 mil clientes alcanzó a registrar Koriun, un estafa piramidal. En la foto, un grupo de afectados protesta en las afueras del Congreso Nacional.
La emblemática panadería “Chinda Díaz”, fundada en 1960 y conocida por sus tradicionales panes dulces, fue consumida por incendio.
Jerry Bengtson escribió con letras doradas su nombre en la historia del fútbol de Honduras al convertirse en el máximo goleador en la historia de la Liga Nacional. Un doblete ante Juticalpa FC por la jornada 11 del Clausura 2025, el 11 de marzo, lo proclamó como el nuevo rey goleador del balompié catracho. El oriundo de Santa Rosa de Aguán, Colón, alcanzó ese día los 198 goles, superando el récord de 196 anotaciones de Wilmer Velásquez.