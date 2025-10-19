  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital

Durante sus recorridos por sectores como la 21 de Febrero, Ulloa, El Lolo, Río Abajo y Fuerzas Unidas, conoció de primera mano los daños provocados por las lluvias y escuchó las principales necesidades de las familias damnificadas

  • 19 de octubre de 2025 a las 16:24
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
1 de 10

Juan Diego Zelaya conversa con vecinos de la colonia 21 de Febrero, una de las colonias más afectadas por las lluvias recientes. Durante su recorrido por este y otros sectores quiso ver in situ las necesidades urgentes de la ciudad.

 Fotos cortesía: Juan Diego Zelaya.
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
2 de 10

Familias del albergue 19 de Septiembre recibieron la visita del candidato, quien escuchó sus testimonios y preocupaciones.​​​​​​
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
3 de 10

En la Nueva Danlí, vecinos relataron las pérdidas sufridas tras las fuertes lluvias.
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
4 de 10

El candidato también visitó las colonias Fuerzas Unidas y Generación 2000, donde se reportaron viviendas afectadas.
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
5 de 10

Zelaya concluyó su recorrido en Nueva Danlí, reiterando la importancia de unir esfuerzos para proteger a las comunidades vulnerables.
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
6 de 10

En la colonia Iberia, los vecinos expusieron la necesidad de obras de mitigación ante las constantes lluvias.
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
7 de 10

El recorrido incluyó sectores como Río Abajo y El Durazno, donde varias familias permanecen en alerta.​​​​​​
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
8 de 10

En comunidades como El Hoyo, Ramón Amaya Amador y Col. La Soledad, vecinos relataron las pérdidas sufridas tras las fuertes lluvias y el temor con el que viven.
Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
9 de 10

Varias familias fueron apoyadas con provisiones en comunidades de El Hoyo, Ramón Amaya Amador y Col. La Soledad tras sufrir daños por lluvias.

Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital
10 de 10

El recorrido incluyó sectores como la 21 de febrero, donde varias familias permanecen en alerta por el desbordamiento de una quebrada.

Cargar más fotos