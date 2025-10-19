Juan Diego Zelaya evalúa daños y escucha a las familias afectadas por lluvias en la capital

Juan Diego Zelaya conversa con vecinos de la colonia 21 de Febrero, una de las colonias más afectadas por las lluvias recientes. Durante su recorrido por este y otros sectores quiso ver in situ las necesidades urgentes de la ciudad.
Familias del albergue 19 de Septiembre recibieron la visita del candidato, quien escuchó sus testimonios y preocupaciones.
En la Nueva Danlí, vecinos relataron las pérdidas sufridas tras las fuertes lluvias.
El candidato también visitó las colonias Fuerzas Unidas y Generación 2000, donde se reportaron viviendas afectadas.
Zelaya concluyó su recorrido en Nueva Danlí, reiterando la importancia de unir esfuerzos para proteger a las comunidades vulnerables.
En la colonia Iberia, los vecinos expusieron la necesidad de obras de mitigación ante las constantes lluvias.
El recorrido incluyó sectores como Río Abajo y El Durazno, donde varias familias permanecen en alerta.
El recorrido incluyó sectores como la 21 de febrero, donde varias familias permanecen en alerta por el desbordamiento de una quebrada.