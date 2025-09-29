  1. Inicio
Joven de La Ceiba clama por TikTok un cupo en el hospital: "A veces no tengo ni para un vaso de leche"

El joven fue diagnosticado con tuberculosis, desnutrición, anemia y gastritis

  • 29 de septiembre de 2025 a las 17:54
1 de 10

Un joven hondureño de La Ceiba ha utilizado la red social TikTok para pedir ayuda por su salud y hasta clama por un cupo en el hospital. Quién es y que se sabe de este joven catracho.

Foto: Captura de pantalla
2 de 10

Su nombre es Fernando Galindo y en TikTok hace videos para pedir ayuda financiera y que sea tratado por sus enfermedades. El joven se muestra desnutrido.

Foto: Captura de pantalla
3 de 10

Según ha dicho en sus videos, fue diagnosticado con tuberculosis, desnutrición, anemia y gastritis. Menciona que no cuenta con los fondos necesarios para poder comer y tratarse.

Foto: Captura de pantalla
4 de 10

Él ha optado por clamar mediante redes sociales y hasta ha brindado su número por si alguna persona busca ayudarlo.

Foto: Captura de pantalla
5 de 10

"Siento que el tratamiento que estoy tomando no me está llegando. Soy de bajos recursos y a veces no tengo ni para un vaso de leche, estoy desnutrido", es parte de su clamor en TikTok.

Foto: Captura de pantalla
6 de 10

Galindo ha dicho que ha estado en el hospital de La Ceiba, pero no encuentra mejora en torno a su salud, por lo que pide ser llevado a otro centro médico donde le den respuesta.

Foto: Captura de pantalla
7 de 10

En cada uno de sus videos se observa a un joven postrado en su cama. Afirma también que el tratamiento que le han dado en el hospital de La Ceiba no le ha dado resultados.

Foto: Captura de pantalla
8 de 10

Esta es una de las imágenes que ha dejado en su TikTok pidiendo ayuda financiera o que sea llevado a otro centro médico.

Foto: Captura de pantalla
9 de 10

"Ya no aguanto el hambre", dice en uno de sus videos donde clama llorando desconsoldamente.

Foto: Captura de pantalla
10 de 10

Este es el perfil de TikTok del joven, donde habla de su situación y la ayuda que pide a los hondureños. Él ha dejado a disposición de los buenos ciudadanos que deseen ayudarlo el número de celular: +504 8869-4919.

Foto: Captura de pantalla
