Joven de La Ceiba clama por TikTok un cupo en el hospital: "A veces no tengo ni para un vaso de leche"

Un joven hondureño de La Ceiba ha utilizado la red social TikTok para pedir ayuda por su salud y hasta clama por un cupo en el hospital. Quién es y que se sabe de este joven catracho.
Su nombre es Fernando Galindo y en TikTok hace videos para pedir ayuda financiera y que sea tratado por sus enfermedades. El joven se muestra desnutrido.
Según ha dicho en sus videos, fue diagnosticado con tuberculosis, desnutrición, anemia y gastritis. Menciona que no cuenta con los fondos necesarios para poder comer y tratarse.
Él ha optado por clamar mediante redes sociales y hasta ha brindado su número por si alguna persona busca ayudarlo.
"Siento que el tratamiento que estoy tomando no me está llegando. Soy de bajos recursos y a veces no tengo ni para un vaso de leche, estoy desnutrido", es parte de su clamor en TikTok.
Galindo ha dicho que ha estado en el hospital de La Ceiba, pero no encuentra mejora en torno a su salud, por lo que pide ser llevado a otro centro médico donde le den respuesta.
En cada uno de sus videos se observa a un joven postrado en su cama. Afirma también que el tratamiento que le han dado en el hospital de La Ceiba no le ha dado resultados.
Esta es una de las imágenes que ha dejado en su TikTok pidiendo ayuda financiera o que sea llevado a otro centro médico.
"Ya no aguanto el hambre", dice en uno de sus videos donde clama llorando desconsoldamente.
Este es el perfil de TikTok del joven, donde habla de su situación y la ayuda que pide a los hondureños. Él ha dejado a disposición de los buenos ciudadanos que deseen ayudarlo el número de celular: +504 8869-4919.