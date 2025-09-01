  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina

En las playas de Marcovia, Choluteca, las autoridades y la comunidad impulsan la conservación de la tortuga golfina mediante una veda para la recolección de huevos, cuidado de nidos y liberación en 45 días de crías al mar. ¡Conoce este bonito proyecto!

  • 01 de septiembre de 2025 a las 14:18
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
1 de 11

En el sur de Honduras, este 1 de septiembre no solo marca el inicio de las Fiestas Patrias. También marca el inicio de un proyecto de preservación y protección de una de las especies de la zona: la tortuga golfina.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
2 de 11

Las atoridades municipales de Marcovia dieron por inaugurado el inicio del período de 45 días de veda para proteger a este peculiar habitante con aletas y caparazón. La meta es recolectar 40 mil huevos para liberar la mayor cantidad de crías.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
3 de 11

El evento de lanzamiento de la veda fue una fiesta, llena de color, arte y cultura. Un grupo de niños con trajes típicos de danza, pusieron el sentimiento de identidad que debe mover a cada hondureño para respetar la veda.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
4 de 11

En la playa El Venado, en el municipio de Marcovia, Choluteca, se encuentra el Centro Regional de Información Científica y Conservación de la Tortuga Golfina, gestionado por los habitantes de la zona y que vela por la preservación de la especie.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
5 de 11

Aproximadamente 45 días después, las crías emergen de los huevos y son liberadas al mar, desde la playa El Venado con la participación de voluntarios y turistas que llegan a la comunidad.

Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
6 de 11

La veda aplicada en septiembre es crucial para facilitar la recolección de huevos, ya que durante este período está prohibido el consumo y comercialización de estos. El evento se vuelve una fiesta local de protección de la naturaleza.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
7 de 11

Las autoridades locales, patrocinadores y voluntarios brindan información sobre la importancia de no recolectar huevos de tortuga durante los próximos 45 días a fin de liberar la mayor cantidad de crías al mar.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
8 de 11

El edil de Marcovia, Nelsón Cálix, invitó a las empresas del Sur a sumarse al proyecto ya que su ejecución representa una inversión de casi 800 mil lempiras. Este 2025, Fundesur apoyó con 300 mil y la Alcaldía de Marcovia con igual cantidad. El resto viene de otros aportantes.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
9 de 11

El proceso de conservación se lleva a cabo con la participación de las familias locales y las autoridades a fin de cuidar este patrimonio natural, para que comprendan la importancia de la tortuga golfina.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
10 de 11

Este año, se ha reportado una baja en la cantidad de tortugas que llegan a desovar y se refleja en la menor cantidad de nidos protegidos. Por ello es el llamado a la conciencia de la población a respetar la veda.

 Foto: Cortesía Alcaldía Marcovia
Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina
11 de 11
Cargar más fotos