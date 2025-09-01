Inicia la veda en el sur de Honduras para la preservación de la tortuga golfina

En el sur de Honduras, este 1 de septiembre no solo marca el inicio de las Fiestas Patrias. También marca el inicio de un proyecto de preservación y protección de una de las especies de la zona: la tortuga golfina.
Las atoridades municipales de Marcovia dieron por inaugurado el inicio del período de 45 días de veda para proteger a este peculiar habitante con aletas y caparazón. La meta es recolectar 40 mil huevos para liberar la mayor cantidad de crías.
El evento de lanzamiento de la veda fue una fiesta, llena de color, arte y cultura. Un grupo de niños con trajes típicos de danza, pusieron el sentimiento de identidad que debe mover a cada hondureño para respetar la veda.
En la playa El Venado, en el municipio de Marcovia, Choluteca, se encuentra el Centro Regional de Información Científica y Conservación de la Tortuga Golfina, gestionado por los habitantes de la zona y que vela por la preservación de la especie.
Aproximadamente 45 días después, las crías emergen de los huevos y son liberadas al mar, desde la playa El Venado con la participación de voluntarios y turistas que llegan a la comunidad.
La veda aplicada en septiembre es crucial para facilitar la recolección de huevos, ya que durante este período está prohibido el consumo y comercialización de estos. El evento se vuelve una fiesta local de protección de la naturaleza.
Las autoridades locales, patrocinadores y voluntarios brindan información sobre la importancia de no recolectar huevos de tortuga durante los próximos 45 días a fin de liberar la mayor cantidad de crías al mar.
El edil de Marcovia, Nelsón Cálix, invitó a las empresas del Sur a sumarse al proyecto ya que su ejecución representa una inversión de casi 800 mil lempiras. Este 2025, Fundesur apoyó con 300 mil y la Alcaldía de Marcovia con igual cantidad. El resto viene de otros aportantes.
El proceso de conservación se lleva a cabo con la participación de las familias locales y las autoridades a fin de cuidar este patrimonio natural, para que comprendan la importancia de la tortuga golfina.
Este año, se ha reportado una baja en la cantidad de tortugas que llegan a desovar y se refleja en la menor cantidad de nidos protegidos. Por ello es el llamado a la conciencia de la población a respetar la veda.