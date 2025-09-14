Niños con talentos diversos brillan en los desfiles patrios con entusiasmo y alegría

Los desfiles patrios de este 15 de septiembre tuvieron un matiz especial con la participación de niños que demostraron alegría y entusiasmo en cada presentación. Más fotos a continuación.
En distintas ciudades, los centros educativos incluyeron a los alumnos en cuadros de palillonas, bailes folclóricos y actividades artísticas, resaltando su actitud positiva.
Las pequeñas palillonas destacaron por su belleza y simpatía, conquistando al público con su carisma y el orgullo de portar trajes coloridos y bien preparados.
Uno de los momentos más aplaudidos fue el paso de niños en sillas de ruedas decoradas como carruajes, reflejando creatividad y entusiasmo en la celebración.
El público celebró con emoción cada saludo y cada coreografía, reconociendo el esfuerzo y la energía de quienes participaron con determinación y alegría.
Además, los cuadros culturales resaltaron el folklore hondureño con patriotismo y entusiasmo, llevándose los aplausos en el público.
Los trajes típicos, las coreografías y la disciplina de las bandas acompañaron un ambiente festivo donde cada participante fue protagonista.
Padres de familia y maestros acompañaron con orgullo a los pequeños, quienes demostraron que las fiestas patrias son una oportunidad para compartir y brillar.
Los espectadores destacaron el entusiasmo y la felicidad de los niños, quienes irradiaron energía positiva y mostraron que las celebraciones son para todos, sin excepción alguna.
La participación de estos cuadros en los desfiles envió un mensaje de inclusión y respeto, reafirmando que la patria se honra con alegría y diversidad.