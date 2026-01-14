En imágenes, así estuvo la reunión del presidente electo Nasry Asfura con el BID

El presidente electo, Nasry Asfura, llegó a Washington D.C. con una ruta clara: reactivar la maquinaria económica y política en Honduras. El mandatario realizó una visita de alto perfil a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) este miércoles 14 de enero.
Según informó el BID, Asfura fue recibido por los vicepresidentes Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz, con quienes dio seguimiento a las conversaciones que ya habían germinado previamente con el presidente del organismo, Ilan Goldfajn.
El encuentro cumplió con el objetivo de avanzar en asuntos vinculados a áreas prioritarias de colaboración con el país centroamericano, de acuerdo con la publicación de la institución publicada a través de sus redes sociales.
Durante su visita a los Estados Unidos, Asfura fue recibido, previamente, por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien reiteró el apoyo de la Administración del presidente, Donald Trump, al mandatario electo hondureño.
La gira de Nasry Asfura ocurrió luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara como el presidente electo de Honduras, tras de las elecciones del pasado 30 de noviembre de 2025.
La jornada diplomática de Asfura se ha llevado a cabo con éxito, a pesar de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a un reducido grupo de diputados de Libre y una parlamentaria del Partido Liberal, aprobara un decreto que desconoce la declaratoria del CNE y que pide un nuevo recuento de votos.
La presidenta Xiomara Castro sancionó el decreto, contradiciendo su discurso en el prometía entregar el poder en una transición ordenada y pacífica.
Mientras tanto, Nasry Asfura continúa cumpliendo con su agenda diplomática a pocos días de ceñirse la banda presidencial el próximo 27 de enero.