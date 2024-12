Ibzan Gómez, el tocoeño de 13 años que aplicó para UPNFM; tiene índice de 100%

“Mi hijo lloró mucho porque no iba a poder ingresar y alguien me dijo que esperara que cumpliera los quince años para poder inscribirlo”, dijo su progenitora. No obstante, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de La Ceiba, Atlántida, le abrió las puertas, permitiéndole realizar la prueba de aptitud académica, con el fin de aplicar a un cupo de estudio en el siguiente periodo.