Hondureños en el exterior podrán enviar artículos libres de impuestos: ¿qué permite la nueva ley?

A partir del 15 de noviembre entra en vigor la Ley del Hondureño Ausente, que permite a las hondureñas y hondureños por nacimiento que residen de forma permanente en el extranjero por más de un año enviar ciertos artículos al país sin pagar impuestos.
Fue el ministro de Aduanas, Fausto Cálix, quien confirmó este beneficio, el cual entra en vigor el 15 de noviembre, pero solo estará vigente dos meses, ya que termina el 15 de enero de 2026.
Los beneficiarios podrán ingresar sus pertenencias bajo las condiciones establecidas por la ley. Este trámite será supervisado por personal de la Administración Aduanera de Honduras en los diferentes puntos de ingreso: aduanas aéreas, terrestres, marítimas y puestos fronterizos integrados.
La exoneración solo se podrá disfrutar una sola vez al momento de la llegada del viajero al país, y el trámite debe ser personal; no es transferible.
No obstante, los hondureños deben cumplir ciertos requisitos: ser hondureño por nacimiento o ser hijo de padre o madre hondureña de nacimiento.
Otro requisito es presentar pasaporte nacional o extranjero, o cualquier documento oficial emitido en su país de residencia.
En el caso de personas nacidas en el exterior, deberán acreditar la nacionalidad hondureña mediante un documento emitido por la autoridad competente.
Además, los beneficiarios deben comprobar su residencia permanente fuera del país por más de un año. También deben presentar un listado detallado de las mercancías con su respectivo valor en aduanas. No se incluirán artículos prohibidos por la ley o de importación restringida.
¿Qué artículos incluir? Ropa y calzado: 12 unidades de prendas de vestir (uso interior y exterior) por clase de artículo. Seis unidades de ropa de cama, cortinas, manteles y toallas por clase.
También se pueden incluir: Doce pares de zapatos, tenis o sandalias por clase. Artículos personales: seis adornos personales (relojes, anillos, cadenas, aretes, lentes, vinchas, ganchos)
De igual forma: Seis bolsos de mano o billeteras por clase. Doce artículos de higiene personal y 12 productos para el cuidado de la piel. Seis productos de belleza por clase, tres lociones para hombre y tres para mujer. Doce libros.
Electrónicos y electrodomésticos: una computadora portátil, una tableta y dos teléfonos móviles. Un televisor nuevo de hasta 55 pulgadas. Una cafetera eléctrica, una licuadora, una sandwichera, una batidora, un microondas, una plancha, un ventilador, un tostador, un horno, un procesador de alimentos, una aspiradora, un extractor de jugos, un sistema de audio y dos parlantes Bluetooth.
Entre otros electrodomésticos están: un aire acondicionado, tres herramientas eléctricas, tres máquinas de afeitar, tres tensiómetros, tres glucómetros, tres flujómetros, tres nebulizadores y tres concentradores portátiles de oxígeno.
También instrumentos: una guitarra manual y una eléctrica, un piano o teclado musical, una consola de videojuegos completa con doce juegos, una cámara fotográfica y una filmadora.