Honduras hace historia al ser sede de la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café

Honduras se convirtió, por primera vez, en sede de la 140.ª Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC), el evento más relevante del sector a nivel mundial.
El encuentro reunió a representantes de 77 países productores y consumidores y se desarrolla del 13 al 17 de octubre en el Expocentro de San Pedro Sula, con un enfoque en innovación, sostenibilidad, comercio justo y adaptación al cambio climático.
La inauguración estuvo encabezada por la presidenta Xiomara Castro, acompañada por Vanusia Nogueira, directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), y Laura Suazo, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
La mandataria destacó que esta asamblea “marca un hito histórico en la diplomacia productiva”, colocando al país como referente global en el diálogo sobre sostenibilidad y justicia comercial.
La cita internacional cuenta también con la participación de organismos financieros como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como delegaciones de Asia, África y América Latina.
En su discurso, Castro resaltó la identidad cafetalera de Honduras: “Honduras es tierra de aroma inconfundible del café, producto del esfuerzo de más de 120,000 familias que siembran con esperanza grano a grano”.
El rubro representa el 30% del PIB agrícola nacional, el 5% del PIB total y es sustento de más de un millón de hondureños.
La presidenta también destacó programas impulsados por su gobierno, como el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, que busca producir 115 millones de plantas resistentes al cambio climático, y el Bono Cafetalero, que ya ha beneficiado a más de 119,000 pequeños y medianos productores.
Además, subrayó la participación de las mujeres en el sector: “De cada diez beneficiarios, tres son mujeres. En mi gobierno, la igualdad no es discurso, es acción concreta en el campo hondureño”.
La asamblea no solo representa un reconocimiento al peso productivo de Honduras, sino también una oportunidad estratégica para impulsar inversiones, promover innovación y fortalecer el papel de los pequeños productores en la economía global.