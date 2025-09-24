Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU

Autoridades hondureñas escoltan a Elvis Trujillo y Yeferson Vallecillo antes de ser entregado a agentes de Estados Unidos.
Yeferson Vallecillo fue capturado en Olancho y trasladado a la Penitenciaría Nacional antes de su extradición.
Los extraditados partieron en convoy desde la cárcel de Támara hasta el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua.
Vehículos blindados Black Mamba resguardaron el operativo de traslado de los acusados hacia Comayagua.
Agentes de seguridad supervisan el embarque de los hondureños requeridos por la justicia estadounidense.
Trujillo y Vallecillo permanecerán bajo custodia en Estados Unidos mientras enfrentan cargos por crimen organizado.
El operativo contó con estrictas medidas de seguridad ordenadas por el Instituto Nacional Penitenciario.
La Corte Suprema de Justicia autorizó la entrega en cumplimiento de convenios internacionales de cooperación.
Con esta acción, Honduras suma nueve extradiciones a Estados Unidos en lo que va del año 2025.
Los dos hondureños enfrentarán juicio en la Corte de Massachusetts por conspirar en operaciones vinculadas al narcotráfico y a un patrón de crimen organizado.