  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU

Elvis Adiel Trujillo y Yeferson Vallecillo fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hacia Estados Unidos donde enfrentarán cargos por crimen organizado

  • 24 de septiembre de 2025 a las 09:25
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
1 de 10

Autoridades hondureñas escoltan a Elvis Trujillo y Yeferson Vallecillo antes de ser entregado a agentes de Estados Unidos.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
2 de 10

Yeferson Vallecillo fue capturado en Olancho y trasladado a la Penitenciaría Nacional antes de su extradición.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
3 de 10

Los extraditados partieron en convoy desde la cárcel de Támara hasta el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
4 de 10

Vehículos blindados Black Mamba resguardaron el operativo de traslado de los acusados hacia Comayagua.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
5 de 10

Agentes de seguridad supervisan el embarque de los hondureños requeridos por la justicia estadounidense.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
6 de 10

Trujillo y Vallecillo permanecerán bajo custodia en Estados Unidos mientras enfrentan cargos por crimen organizado.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
7 de 10

El operativo contó con estrictas medidas de seguridad ordenadas por el Instituto Nacional Penitenciario.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
8 de 10

La Corte Suprema de Justicia autorizó la entrega en cumplimiento de convenios internacionales de cooperación.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
9 de 10

Con esta acción, Honduras suma nueve extradiciones a Estados Unidos en lo que va del año 2025.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Por participar en crimen organizado, dos hondureños son extraditados a EE UU
10 de 10

Los dos hondureños enfrentarán juicio en la Corte de Massachusetts por conspirar en operaciones vinculadas al narcotráfico y a un patrón de crimen organizado.

 Foto: cortesía Policía Nacional
Cargar más fotos