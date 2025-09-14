Hondureños celebran con fervor cívico los 204 años de independencia en todo el país

Honduras celebra sus 204 años de independencia con desfiles y actividades cívicas en todo el territorio nacional, donde miles de estudiantes en los centros educativos rindieron homenaje a la patria.
Con cuadros artísticos, culturales y bandas de guerra, los alumnos de diversas edades desfilaron con disciplina y entusiasmo.
En La Ceiba, Atlántida, los desfiles estuvieron marcados por la participación de grupos folclóricos escolares, que mostraron la riqueza cultural del litoral caribeño.
La participación de los diferentes cuadros resaltó el legado histórico y cultural de cada región, reforzando el sentido de unidad nacional en el marco de los 204 años de independencia.
En La Esperanza, Intibucá, las palillonas desfilaron con sus trajes inspirados en la identidad nacional.
En Santa Bárbara, las bandas de guerra de los institutos ofrecieron ritmos vibrantes, acompañadas del entusiasmo de las palillonas.
Las pequeñas bastoneras deslumbraron al público con su belleza y encanto en Santa Bárbara.
En Colón, la celebración se realizó con actos cívicos que combinaron la música y coreografías de los estudiantes, en un ambiente festivo y patriótico.
En Danlí, El Paraíso, sus palillonas destacan con sus emblematicos trajes con tonos dorados.
En Olancho, los colegios con sus cuadros artísticos resaltaron la identidad ganadera y agrícola de la región, transmitiendo orgullo y pertenencia.
En San Pedro Sula, los centros educativos se lucieron con presentaciones de palillonas, pomponeras y rutinas sincronizadas que recibieron aplausos de las familias presentes.
Desde las aulas se fomenta en los hondureños el orgullo nacional, el respeto a la cultura y la práctica de los valores cívicos.
En El Paraíso, los estudiantes se prepararon con meses de anticipación para engalanar las calles con pomponeras, palillonas y estampas culturales alusivas a la independencia.
Asimismo, los centros educativos en Honduras promueven la identidad nacional, el aprecio por la cultura y la formación en valores cívicos desde temprana edad.
En El Progreso, Yoro, la jornada estuvo marcada por la creatividad de las presentaciones estudiantiles, con rutinas musicales y desfiles que mostraron preparación y entusiasmo.
En Choluteca, los desfiles patrios reunieron a familias completas en las principales calles, donde los centros educativos desfilaron con fervor y gran asistencia de público.
En Valle, las escuelas resaltaron la cultura con trajes típicos, sus palillonas y sus cuadros culturales que atrajeron a los pobladores de diferentes comunidades.
La participación en el cuadros de cadetes fue uno de los momentos más esperados, destacando la disciplina y elegancia.
En Ocotepeque, los desfiles destacaron por la coordinación de las bandas estudiantiles y la presentación de cuadros artísticos que reforzaron el orgullo cívico.
En La Paz, las instituciones educativas cautivaron al público con sus ritmos y talento en la música.
En Copán, los estudiantes engalanaron las calles con presentaciones culturales que incluyeron bailes folclóricos, acompañados de la música de las bandas de guerra.
Con orgullo y amor a la patria, los niños desfilaron pese a las altas temperaturas.
En Islas de la Bahía, la celebración combinó desfiles estudiantiles con presentaciones artísticas que reflejaron la diversidad cultural y el espíritu festivo de la región insular.
En Lempira, los desfiles resaltaron las tradiciones, con cuadros que exaltaron la figura de Lempira como símbolo de lucha y orgullo nacional.