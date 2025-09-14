  1. Inicio
Hondureños celebran con fervor cívico los 204 años de independencia en todo el país

Desde occidente hasta el Caribe, estudiantes engalanaron las calles con desfiles, bandas, palillonas y cuadros artísticos para conmemorar la independencia

  • 14 de septiembre de 2025 a las 12:31
1 de 24

Honduras celebra sus 204 años de independencia con desfiles y actividades cívicas en todo el territorio nacional, donde miles de estudiantes en los centros educativos rindieron homenaje a la patria.

 Foto: Cortesía
2 de 24

Con cuadros artísticos, culturales y bandas de guerra, los alumnos de diversas edades desfilaron con disciplina y entusiasmo.

 Foto: cortesía
3 de 24

En La Ceiba, Atlántida, los desfiles estuvieron marcados por la participación de grupos folclóricos escolares, que mostraron la riqueza cultural del litoral caribeño.

 Foto: cortesía
4 de 24

La participación de los diferentes cuadros resaltó el legado histórico y cultural de cada región, reforzando el sentido de unidad nacional en el marco de los 204 años de independencia.

 Foto: cortesía
5 de 24

En La Esperanza, Intibucá, las palillonas desfilaron con sus trajes inspirados en la identidad nacional.

 Foto: cortesía
6 de 24

En Santa Bárbara, las bandas de guerra de los institutos ofrecieron ritmos vibrantes, acompañadas del entusiasmo de las palillonas.

 Foto: cortesía
7 de 24

Las pequeñas bastoneras deslumbraron al público con su belleza y encanto en Santa Bárbara.

 Foto: cortesía
8 de 24

En Colón, la celebración se realizó con actos cívicos que combinaron la música y coreografías de los estudiantes, en un ambiente festivo y patriótico.

 Foto: cortesía
9 de 24

En Danlí, El Paraíso, sus palillonas destacan con sus emblematicos trajes con tonos dorados.

 Foto: cortesía
10 de 24

En Olancho, los colegios con sus cuadros artísticos resaltaron la identidad ganadera y agrícola de la región, transmitiendo orgullo y pertenencia.

 Foto: cortesía
11 de 24

En San Pedro Sula, los centros educativos se lucieron con presentaciones de palillonas, pomponeras y rutinas sincronizadas que recibieron aplausos de las familias presentes.

 Foto: EL HERALDO
12 de 24

Desde las aulas se fomenta en los hondureños el orgullo nacional, el respeto a la cultura y la práctica de los valores cívicos.

 Foto: EL HERALDO
13 de 24

En El Paraíso, los estudiantes se prepararon con meses de anticipación para engalanar las calles con pomponeras, palillonas y estampas culturales alusivas a la independencia.

 Foto: Cortesía
14 de 24

Asimismo, los centros educativos en Honduras promueven la identidad nacional, el aprecio por la cultura y la formación en valores cívicos desde temprana edad.

 Foto: cortesía
15 de 24

En El Progreso, Yoro, la jornada estuvo marcada por la creatividad de las presentaciones estudiantiles, con rutinas musicales y desfiles que mostraron preparación y entusiasmo.

 Foto: cortesía
16 de 24

En Choluteca, los desfiles patrios reunieron a familias completas en las principales calles, donde los centros educativos desfilaron con fervor y gran asistencia de público.

 Foto: cortesía
17 de 24

En Valle, las escuelas resaltaron la cultura con trajes típicos, sus palillonas y sus cuadros culturales que atrajeron a los pobladores de diferentes comunidades.

 Foto: cortesía
18 de 24

La participación en el cuadros de cadetes fue uno de los momentos más esperados, destacando la disciplina y elegancia.

 Foto: cortesía
19 de 24

En Ocotepeque, los desfiles destacaron por la coordinación de las bandas estudiantiles y la presentación de cuadros artísticos que reforzaron el orgullo cívico.

 Foto: cortesía
20 de 24

En La Paz, las instituciones educativas cautivaron al público con sus ritmos y talento en la música.

 Foto: cortesía
21 de 24

En Copán, los estudiantes engalanaron las calles con presentaciones culturales que incluyeron bailes folclóricos, acompañados de la música de las bandas de guerra.

 Foto: cortesía
22 de 24

Con orgullo y amor a la patria, los niños desfilaron pese a las altas temperaturas.

 Foto: cortesía
23 de 24

En Islas de la Bahía, la celebración combinó desfiles estudiantiles con presentaciones artísticas que reflejaron la diversidad cultural y el espíritu festivo de la región insular.

 Foto: cortesía
24 de 24

En Lempira, los desfiles resaltaron las tradiciones, con cuadros que exaltaron la figura de Lempira como símbolo de lucha y orgullo nacional.

 Foto: cortesía
