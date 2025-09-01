Honduras celebra el Día de la Bandera con izadas en distintas regiones del país

Con fervor patriótico, diversas comunidades y autoridades del país participaron este lunes 1 de septiembre en actos solemnes de izada de la Bandera Nacional, dando inicio oficial al Mes Patrio.
Desde las ciudades y municipios, hondureños se unieron para rendir homenaje al máximo símbolo de identidad nacional.
En Tegucigalpa, la jornada estuvo marcada por un mensaje de compromiso hacia una Honduras más unida, justa y solidaria, destacando el amor de sus habitantes por la nación.
En La Villa de San Francisco, los pobladores expresaron orgullo y alegría en un ambiente festivo que resaltó la identidad y cultura hondureña.
Con orgullo y alegría, celebraron el inicio del mes patrio resaltando la cultura y la identidad nacional.
La Plaza Central Elena de Carias, en La Paz, fue escenario de la galería cívica del inicio del mes patrio.
Se realizaron actividades culturales y el solemne izado del pabellón nacional.
En San Pedro Sula, Cortés, el acto se desarrolló en el complejo militar de la Policía Militar del Orden Público, en Chamelecón.
Oficiales, Suboficiales y personal de tropa participaron en la ceremonia, que rindió homenaje con respeto y civismo a la Bandera Nacional.
En Olanchito, Yoro, también se vivió el fervor cívico, con una actividad que congregó a autoridades locales y ciudadanos para honrar el símbolo patrio.
En Dulce Nombre de Copán, a las 6:26 de la mañana se izó el pabellón nacional con la participación del alcalde municipal, estudiantes del Instituto local y autoridades educativas, quienes reafirmaron el compromiso con los valores patrios.
La celebración también se vivió en Santa Lucía, Francisco Morazán, donde el alcalde municipal y la Corporación Municipal, acompañados por la escolta militar y empleados municipales, realizaron el izado de la Bandera a las 6:00 a.m., marcando con entusiasmo el inicio del mes patrio.
Estas actividades, desarrolladas en distintos rincones del país, reflejan el orgullo de los hondureños por su historia y cultura, en una fecha que marca el arranque de las conmemoraciones de septiembre.