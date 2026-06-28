Guacamaya Fest 2026: Liberan 12 aves y consolidan a Copán Ruinas como destino turístico y ecológico

El presidente Nasry Asfura participó en la liberación de 12 guacamayas rojas durante el Guacamaya Fest, celebrado en Macaw Mountain, Copán.
Ya son 143 guacamayas en libertad, por lo que el presidente Asfura destaca el éxito del programa de conservación en Copán.
Con la nueva liberación, ya son 143 las guacamayas rojas que vuelan en libertad gracias al programa de conservación impulsado por PRO-ALAS y Macaw Mountain.
Autoridades de Turismo, el ICF y representantes de Macaw Mountain acompañaron la jornada ambiental en Copán.
Asfura destacó que la conservación de la biodiversidad debe convertirse en una prioridad para todos los hondureños.
La liberación de las guacamayas reafirma al Valle de Copán como un referente regional en conservación de la vida silvestre.
El mandatario invitó a proteger la riqueza natural del país y a fortalecer el sentido de pertenencia por Honduras.
Cientos de familias, turistas y emprendedores participaron en el Guacamaya Fest, una celebración dedicada al ave nacional de Honduras.
El evento combinó educación ambiental, cultura y turismo sostenible para promover la protección de la biodiversidad hondureña.
La liberación de las 12 guacamayas rojas simboliza el compromiso conjunto entre instituciones, organizaciones y comunidad para proteger el patrimonio natural del país.
Asfura expresó su deseo de que el modelo de conservación desarrollado en Copán pueda replicarse en otros departamentos del país.