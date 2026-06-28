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Guacamaya Fest 2026: Liberan 12 aves y consolidan a Copán Ruinas como destino turístico y ecológico

Con estas aves, ya son 143 las que vuelan en libertad gracias al programa de conservación impulsado por PRO-ALAS y Macaw Mountain. El mandatario llamó a proteger la riqueza natural de Honduras y fortalecer el turismo sostenible.

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 14:20
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El presidente Nasry Asfura participó en la liberación de 12 guacamayas rojas durante el Guacamaya Fest, celebrado en Macaw Mountain, Copán.
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Ya son 143 guacamayas en libertad, por lo que el presidente Asfura destaca el éxito del programa de conservación en Copán.
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Con la nueva liberación, ya son 143 las guacamayas rojas que vuelan en libertad gracias al programa de conservación impulsado por PRO-ALAS y Macaw Mountain.
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Autoridades de Turismo, el ICF y representantes de Macaw Mountain acompañaron la jornada ambiental en Copán.
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Asfura destacó que la conservación de la biodiversidad debe convertirse en una prioridad para todos los hondureños.
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La liberación de las guacamayas reafirma al Valle de Copán como un referente regional en conservación de la vida silvestre.
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El mandatario invitó a proteger la riqueza natural del país y a fortalecer el sentido de pertenencia por Honduras.
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Cientos de familias, turistas y emprendedores participaron en el Guacamaya Fest, una celebración dedicada al ave nacional de Honduras.
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El evento combinó educación ambiental, cultura y turismo sostenible para promover la protección de la biodiversidad hondureña.
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La liberación de las 12 guacamayas rojas simboliza el compromiso conjunto entre instituciones, organizaciones y comunidad para proteger el patrimonio natural del país.
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Asfura expresó su deseo de que el modelo de conservación desarrollado en Copán pueda replicarse en otros departamentos del país.
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