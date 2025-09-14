¡Ellas también roban suspiros! Maestras que acapararon reflectores en los desfiles

Las maestras decidieron robarse las cámaras en estas fiestas patrias por los 204 años de independencia. A continuación, las mejores imágenes.
¡Derroche de elegancia y clase! Un traje blanco siempre será una buena elección, y qué mejor que combinarlo con unos tacones rojos. Así lo lució la maestra que robó miradas este 14 de septiembre en San Pedro Sula. Sus lentes le dieron un toque espectacular a su look.
El azul jamás puede faltar, y qué mejor que combinarlo con un pantalón blanco, colores que representan a Honduras. Esta maestra complementó su atuendo con un hermoso sombrero.
Un vestido azul con vuelo y una abertura en la rodilla definitivamente le quedó espectacular a esta maestra, quien con unas gafas lució aún más elegante.
Más allá de lo común, esta maestra quiso darle un toque diferente a su look, optando por un saco abierto en las mangas, un vestido azul y un sombrero que resaltó su estilo.
Con espectacular estilo y derrochando belleza, esta joven maestra combinó blanco y azul en su atuendo, pero el toque rojo de su bolso, aretes y sombrero la hizo destacar aún más.
La guacamaya siempre será una buena opción, y esta maestra se vio más que colorida con su vestido. Sin embargo, la seguridad y el porte con el que caminaba fueron lo que la engrandeció en estas fiestas patrias.
Esta joven maestra también lució espectacular, aunque con un estilo más sencillo: jeans azules y una camisa con la guacamaya en el pecho.
Esta maestra no dudó en posar para el lente de El Heraldo en San Pedro Sula. Con su sombrero y una camisa blanca, lució sencillamente espectacular.
Con una sonrisa de oreja a oreja esta joven maestra portó una camisa blanca y un pantalón negro en las fiestas patrias celebradas en San Pedro Sula.
Tegucigalpa tampoco se quedó atrás. Una maestra palillona se llevó muchos suspiros con su espectacular sonrisa y su pantalón blanco durante el desfile.
Otra de las jóvenes maestras que lució radiante en las fiestas patrias de Tegucigalpa fue esta docente del Cybernet School, que con su porte y una gorra blanca transmitió un aire misterioso y elegante.