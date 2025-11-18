Un acusado de lavado de activos, un catedrático y exfutbolistas: los candidatos a diputados por Cortés

El departamento de Cortés es una de las papeletas más llenas con 20 aspirantes. Conozca en qué casilla van estos candidatos y los perfiles que más destacan.
El partido Democracia Cristiana (DC) inicia su planilla Reynaldo Ekónomo, Glenda Rodríguez, Carlos Romero, Miriam Hepburn, Manuel Castelllanos, Maritza Gómez, Osman Chávez, Mildred Bonilla, Melvin Estrada, Gladys Alvarado, Ronald Ferrera, Rosa Morán, Tomás Zavala, Onelia Ponce, Julio Henderson, Axleny Ayala, Ilich Alberto Cornejo, Jennifer Paca Reyes, Carlos Castellanos y Jenny Nohelia Jordan.
Reynaldo Ekónomo fue diputado entre 2018 a 2022 con el Partido Nacional. El Ministerio Público (MP) lo acusó de estar está implicado en un megafraude en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que ascendió a 158 millones de lempiras. En mayo de 2023 el MP informó que el caso de Ekónomo estánen suspenso luego de que la Sala de lo Constitucional admitiera un recurso de amparo a su favor . Además, su nombre resonó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández. El narcotraficante "El Cachiro" aseveró que le dio dinero y una camioneta.
Osman Chávez, reconocido exfutbolista hondureño que jugó en la Copa Mundial de 2010 y 2014, llegó al Congreso Nacional para el período 2018-2022 con el Partido Anticorrupción (Pac), pero dejó el partido y se mantuvo como congresista independiente. Se reelegió para el período 2022-2026 con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y ahora busca un tercer período con la DC.
Encabezando la papeleta del Partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Cortés está Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Lo acompañan otros actuales parlamentarios como Scherly Arriaga, Linda Donaire, Netzer Mejía, Ramón Barrios y Héctor Samuel Madrid.
Luis Rolando Redondo Guifarro quiere alcanzar su cuarto período en el Poder Legislativo. En el período 2014-2018 estuvo con el Pac, en 2018-2022 con el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-Sd) y para el 2022-2026 llegó al Congreso con la bandera del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Ramón Barrios es otra de las cara más conocidas entre los candidatos de Libre. Es abogado, catedrático universitario y político hondureño. Es miembro fundador de la Asociación de Jueces por la Democracia, y exmiembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras.
La planilla del Pinu inicia con Rolando Contreras, María Magdalena Leiva, Jerry Díaz, Kitzia Flores, Roberto Contreras Escobar, Keilyn López, José Natividad Vásquez, Victoria Aguilar, Moisés Canahuati, Blanca Castro, Jerónimo Martínez, Elizabeth Contreras, Roger Rosales, Doris Castillo, Rubén García, Karen Vanessa Martínez, Heber Maldonado, Deyadira Alguera, Elvin Larios y Belkis Nohemy Rodríguez.
Rolando Contreras es hermano del alcalde sampedrano Roberto Contreras. Ocupó la alcaldíoa de San Pedro Sula por un periodo de 28 días, hasta cederla a su hermano, una experiencia que describe como única. Actualmente, trabaja como jefe de mantenimiento en la empresa de su hermano y tiene su propio negocio de importación.
Por el Partido Liberal están Marlon Guillermo Lara Orellana, el doctor Carlos Umaña y otros 18 candidatos nuevos que buscan un curul en el Congreso Nacional.
Lara fue alcalde de la ciudad de Puerto Cortés(1994-2006) y titular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en 2006, pero fue destituido a los 11 meses por el presidente Manuel Zelaya Rosales. Tiene cuatro períodos siendo diputado (2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 y 2022-2026), estando cerca de cumplir 16 años como congresista.
La planilla del Partido Nacional está conformada por José Jaar Mudenat, Roberto Cosenza, Daisy Andonie, Brenda Flores, Cinthya Hawitt, Alberto Chedrani, Johanna Costa, Santos Peña, Shaaron Izaguirre, Sandra Ramírez, Nancy Morán, Fernando Metzgen, Jorge Osegura, Jessica Ordóñez, Juan Carlos Segura, Marvin Gómez, Nahaman González, José Luis Argueta y Susy Vijil.
Alberto Chedrani además de ser diputado nacionalista, se le recuerda por su faceta como futbolista, formando parte de la selección de Honduras que clasificó al Mundial de España 1982. Chedrani es congresista de Cortés desde el año 2010.