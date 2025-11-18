Un acusado de lavado de activos, un catedrático y exfutbolistas: los candidatos a diputados por Cortés

Reynaldo Ekónomo fue diputado entre 2018 a 2022 con el Partido Nacional. El Ministerio Público (MP) lo acusó de estar está implicado en un megafraude en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que ascendió a 158 millones de lempiras. En mayo de 2023 el MP informó que el caso de Ekónomo estánen suspenso luego de que la Sala de lo Constitucional admitiera un recurso de amparo a su favor . Además, su nombre resonó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández. El narcotraficante "El Cachiro" aseveró que le dio dinero y una camioneta.