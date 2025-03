Miembros de Libre denuncian irregularidades en elecciones en su partido

Bartolo Fuentes, quien no está saliendo electo en Yoro, se une a la lista y dijo que se estaba pagando por voto en otras corrientes de su partido. “Tenemos nosotros la evidencia en varios departamentos. ¿De dónde creen que salen esos 44 mil votos en blanco para Rixi? Es gente que fue a votar por el candidato a alcalde y diputados, pero que Rixi no le importaba porque no era gente de Libre. Iban a cumplir con su misión para que les dieran los 500 o mil lempiras. Dicen algunos compañeros en Colón que ya en horas de la tarde llegaron a pagar hasta 4000 lempiras por un voto”, aseguró.