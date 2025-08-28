Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes

Tras la asignación de más de 63 millones de lempiras para el mantenimiento del avión presidencial, así luce el interior de la aeronave.
En el interior del avión presidencial destacan asientos de cuero color marfil, con apoyabrazos y cinturones de seguridad integrados. Este tipo de muebles diseñados para ofrecer mayor comodidad durante los vuelos.
El equipamiento incluye mesas plegables de madera pulida con acabado brillante y una sección con sofá acolchado, que sugiere un espacio habilitado para el descanso.
De acuerdo con el informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Primer Trimestre de 2025, la Secretaría de Finanzas destinó 63.1 millones de lempiras para el mantenimiento y pintura de la aeronave.
El proceso se ejecutó a través de la empresa Optimal Avionics Services, que realizó trabajos de reparación de equipo, capacitación, abastecimiento de combustible y almacenamiento de la aeronave Legacy 600 EMB-135B, matrícula FAH-001.
El avión, que anteriormente tenía un acabado gris y ahora luce un color dorado, ha generado críticas, pues el cambio contrasta con la promesa inicial del gobierno de venderlo.
El director de la Oficina de Bienes Nacionales, Luis Sosa, negó que se tratara de una remodelación: "El interior del aparato es feo, parece un vagón, no tiene sentido. Yo logré sentarme cuando hice una inspección y me causó muy mala sensación".
Asimismo, EL HERALDO confirmó que la presidenta Xiomara Castro no procederá con la venta de la aeronave.
Esto debido a que la empresa fabricante brasileña no ha entregado los documentos originales de costo y características, requisito indispensable para registrarlo como bien estatal y someterlo a subasta pública.
El avión presidencial costó $14,795,000 durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) y el 6 de octubre de 2014, los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional acordaron la compra bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información secreta.