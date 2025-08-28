  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes

Más de 63 millones de lempiras de mantenimiento de la aeronave, estos son los acabados que conserva pese a la promesa de venta realizada durante la campaña de la presidenta Xiomara Castro

  • 28 de agosto de 2025 a las 17:21
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
1 de 10

Tras la asignación de más de 63 millones de lempiras para el mantenimiento del avión presidencial, así luce el interior de la aeronave.

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
2 de 10

En el interior del avión presidencial destacan asientos de cuero color marfil, con apoyabrazos y cinturones de seguridad integrados. Este tipo de muebles diseñados para ofrecer mayor comodidad durante los vuelos.

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
3 de 10

El equipamiento incluye mesas plegables de madera pulida con acabado brillante y una sección con sofá acolchado, que sugiere un espacio habilitado para el descanso.

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
4 de 10

De acuerdo con el informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Primer Trimestre de 2025, la Secretaría de Finanzas destinó 63.1 millones de lempiras para el mantenimiento y pintura de la aeronave.

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
5 de 10

El proceso se ejecutó a través de la empresa Optimal Avionics Services, que realizó trabajos de reparación de equipo, capacitación, abastecimiento de combustible y almacenamiento de la aeronave Legacy 600 EMB-135B, matrícula FAH-001.

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
6 de 10

El avión, que anteriormente tenía un acabado gris y ahora luce un color dorado, ha generado críticas, pues el cambio contrasta con la promesa inicial del gobierno de venderlo.

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
7 de 10

El director de la Oficina de Bienes Nacionales, Luis Sosa, negó que se tratara de una remodelación: "El interior del aparato es feo, parece un vagón, no tiene sentido. Yo logré sentarme cuando hice una inspección y me causó muy mala sensación".

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
8 de 10

Asimismo, EL HERALDO confirmó que la presidenta Xiomara Castro no procederá con la venta de la aeronave.

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
9 de 10

Esto debido a que la empresa fabricante brasileña no ha entregado los documentos originales de costo y características, requisito indispensable para registrarlo como bien estatal y someterlo a subasta pública.

 Foto: cortesía
Dorado y lujoso: el renovado interior del avión presidencial en imágenes
10 de 10

El avión presidencial costó $14,795,000 durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) y el 6 de octubre de 2014, los administradores de los fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional acordaron la compra bajo la modalidad de contratación directa y bajo la clasificación de información secreta.

 Foto: cortesía
Cargar más fotos