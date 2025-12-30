Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán

Con ideas frescas y llenos de energía, ellos son los diputados más jóvenes que representarán a Francisco Morazán en el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.
Kritza Jerlin Pérez Gallegos, de Libre, de 40 años.
Gustavo Enrique González Maldonado, de Libre, de 39 años.
Alia Niño Kafaty, del Partido Liberal, de 39 años.
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos, del Partido Nacional, de 38 años.
Saraí Pamela Espinal López, del Partido Liberal, de 37 años.
Sara Elizabeth Estrada Zavala, del Partido Nacional, de 37 años.
Adolfo Ráquel Pineda, del Partido Nacional, de 26 años.
Iroshka Lindaly Elvir Flores, del Partido Liberal, de 34 años.
Jhosy Saddam Toscano Ramírez, del Partido Liberal, de 34 años.
Edgardo Rashid Mejía Giannini, del Partido Liberal, de 33 años.
Lucy Michell Guerrero Paz, de Libre, de 33 años.
María José Sosa Rosales, del Partido Nacional, de 32 años.
Clara Marisabel López Pérez, de Libre, de 33 años.