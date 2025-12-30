  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán

Entre los 30 años están la mayoría de los diputados de Francisco Morazán. Conozca quiénes son en la siguiente galería

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 11:55
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
1 de 14

Con ideas frescas y llenos de energía, ellos son los diputados más jóvenes que representarán a Francisco Morazán en el Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.

 Fotos: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
2 de 14

Kritza Jerlin Pérez Gallegos, de Libre, de 40 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
3 de 14

Gustavo Enrique González Maldonado, de Libre, de 39 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
4 de 14

Alia Niño Kafaty, del Partido Liberal, de 39 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
5 de 14

Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos, del Partido Nacional, de 38 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
6 de 14

Saraí Pamela Espinal López, del Partido Liberal, de 37 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
7 de 14

Sara Elizabeth Estrada Zavala, del Partido Nacional, de 37 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
8 de 14

Adolfo Ráquel Pineda, del Partido Nacional, de 26 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
9 de 14

Iroshka Lindaly Elvir Flores, del Partido Liberal, de 34 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
10 de 14

Jhosy Saddam Toscano Ramírez, del Partido Liberal, de 34 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
11 de 14

Edgardo Rashid Mejía Giannini, del Partido Liberal, de 33 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
12 de 14

Lucy Michell Guerrero Paz, de Libre, de 33 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
13 de 14

María José Sosa Rosales, del Partido Nacional, de 32 años.

 Foto: Cortesía
Los rostros de los diputados más jóvenes de Francisco Morazán
14 de 14

Clara Marisabel López Pérez, de Libre, de 33 años.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos