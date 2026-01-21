  1. Inicio
El diputado más joven: así es Javier Vaquero, de 23 años, abogado e hijo de ministro

El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, es el padre del diputado de 23 años que se convierte en el más joven de la actual legislatura. ¿Qué se sabe sobre él?

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 17:18
Javier Marcelo Vaquero Blanco, de 23 años, es el diputado más joven del actual Congreso Nacional de Honduras, período 2026-20230.

Daniela Zepeda
Javier Marcelo Vaquero Blanco, de 23 años, destaca como el congresista de menor edad en esta nueva conformación del Poder Legislativo. A continuación, más detalles sobre su perfil.

 Foto: Redes sociales
El joven de 23 años ya ofreció sus primeras entrevistas como diputado suplente desde el Congreso Nacional. ¿Qué se sabe sobre su trayectoria?

 Foto: Redes sociales
Javier participó en las elecciones generales junto a la diputada propietaria Linda Donaire, a quien acompañará como suplente en el Congreso Nacional, formando parte del partido Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: Redes sociales
“Lo que me motivó a venir a este Congreso Nacional es hacer un cambio en nuestro país. He visto que las cosas no cambian y que la juventud no tiene una representación real”, expresó Javier Vaquero.

 Foto: Redes sociales
El diputado suplente de 23 años obtuvo recientemente, en noviembre de 2025, su título como abogado, tras graduarse en una universidad privada.

 Foto: Redes sociales
El joven es hijo del actual ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, y representa al departamento de Cortés.

 Foto: Redes sociales
Javier manifestó sentirse orgulloso de este momento: “Mi papá está muy emocionado, toda mi familia está muy emocionada; es un logro”.

 Foto: Redes sociales
“Es un hecho muy bonito que mi papá sea quien juramente este Congreso y que yo sea uno de los diputados que será juramentado por su propio padre. Es algo que se ve por primera vez”, agregó Javier Vaquero.

 Foto: Redes sociales
Los diputados electos se encuentran actualmente en el Congreso Nacional. Para este 21 de enero está prevista la instalación de la Junta Directiva Provisional.

 Foto: Redes sociales
