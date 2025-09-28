  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa

Honduras tiene establecido vía decreto legislativo 157-87 celebrar cada último domingo de septiembre el Día Nacional de la Biblia

  • 28 de septiembre de 2025 a las 11:28
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
1 de 12

Cientos de evangélicos salieron a las calles para celebrar y conmemorar el Día de la Biblia y hacer un llamado a quienes aún no han conocido de Dios.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
2 de 12

Cada último domingo de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Biblia en Honduras, una fecha especial para los creyentes que buscan reflexionar sobre la palabra de Dios y difundir su mensaje.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
3 de 12

En Tegucigalpa, los creyentes caminaron por el bulevar Suyapa, llevando pancartas y mensajes bíblicos que destacaban la importancia de la fe en la vida cotidiana.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
4 de 12

El pastor Zapata, quien también participó en la caminata, resaltó que “La Biblia cambia, transforma y edifica”, enfatizando el poder de las Escrituras para guiar a las personas hacia una vida de valores y esperanza.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
5 de 12

Entre los asistentes se encontraban representantes de distintas organizaciones religiosas del país, como Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela y el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, pastor Gerardo Irías.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
6 de 12

Diferentes iglesias se hicieron presentes, mostrando su unidad y compromiso. Los grupos portaban pancartas con mensajes bíblicos o mensajes de reflexión.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
7 de 12

Entre los mensajes más destacados durante la caminata se encontraba: “Iglesia de Dios, familia de la fe”.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
8 de 12

Muchos participaron con coreografías de danza, una forma creativa de expresar su fe y celebrar la palabra de Dios.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
9 de 12

Algunos de los participantes llevaban camisas y banderas de Israel, como símbolo del origen de la Biblia y de la conexión espiritual con la tierra prometida según las Escrituras.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
10 de 12

Durante la celebración, también se realizaron momentos de oración, donde los cristianos se arrodillaron en las calles para elevar sus plegarias y agradecer la guía de la Biblia en sus vidas.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
11 de 12

La música fue otro elemento importante de la conmemoración. Jóvenes de institutos evangélicos se hicieron presentes con sus bandas musicales, interpretando himnos y canciones.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa
12 de 12

Además, el evento permitió que los creyentes difundieran mensajes de esperanza y unidad, recordando que la Biblia no solo es un libro, sino una guía espiritual.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
Cargar más fotos