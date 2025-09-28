Día de la Biblia: Cientos de hondureños desfilan por el bulevar Suyapa en Tegucigalpa

Cientos de evangélicos salieron a las calles para celebrar y conmemorar el Día de la Biblia y hacer un llamado a quienes aún no han conocido de Dios.
Cada último domingo de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Biblia en Honduras, una fecha especial para los creyentes que buscan reflexionar sobre la palabra de Dios y difundir su mensaje.
En Tegucigalpa, los creyentes caminaron por el bulevar Suyapa, llevando pancartas y mensajes bíblicos que destacaban la importancia de la fe en la vida cotidiana.
El pastor Zapata, quien también participó en la caminata, resaltó que “La Biblia cambia, transforma y edifica”, enfatizando el poder de las Escrituras para guiar a las personas hacia una vida de valores y esperanza.
Entre los asistentes se encontraban representantes de distintas organizaciones religiosas del país, como Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela y el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, pastor Gerardo Irías.
Diferentes iglesias se hicieron presentes, mostrando su unidad y compromiso. Los grupos portaban pancartas con mensajes bíblicos o mensajes de reflexión.
Entre los mensajes más destacados durante la caminata se encontraba: “Iglesia de Dios, familia de la fe”.
Muchos participaron con coreografías de danza, una forma creativa de expresar su fe y celebrar la palabra de Dios.
Algunos de los participantes llevaban camisas y banderas de Israel, como símbolo del origen de la Biblia y de la conexión espiritual con la tierra prometida según las Escrituras.
Durante la celebración, también se realizaron momentos de oración, donde los cristianos se arrodillaron en las calles para elevar sus plegarias y agradecer la guía de la Biblia en sus vidas.
La música fue otro elemento importante de la conmemoración. Jóvenes de institutos evangélicos se hicieron presentes con sus bandas musicales, interpretando himnos y canciones.
Además, el evento permitió que los creyentes difundieran mensajes de esperanza y unidad, recordando que la Biblia no solo es un libro, sino una guía espiritual.