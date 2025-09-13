  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias

En el 204 aniversario de la independencia patria, centros educativos de La Ceiba dan un show a su gente con colores vibrantes, al ritmo de la punta que le da sabor y ambiente a estas fiestas cívicas

  • 13 de septiembre de 2025 a las 10:39
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
1 de 12

Bailes, trajes típicos, ritmo y alegría se viven en las calles de La Ceiba, que se suma a la celebración de las fiestas patrias 2025. Hoy, los estudiantes de estos centros educativos viven con orgullo este día. Aquí las imágenes de cómo se está llevando a cabo el evento:

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
2 de 12

Desde La Ceiba, Atlántida, los más pequeñines portan carteles en representación de los 18 departamentos que forman nuestro país: Honduras.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
3 de 12

De igual manera, estudiantes representaron algo característico de los ocho municipios de Atlántida.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
4 de 12

También destacan los estudiantes con los símbolos nacionales mayores, como la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, así como los menores: la Flor (Orquídea), el Ave (Guara Roja), el Mamífero (Venado Cola Blanca), el Árbol (Pino).

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
5 de 12

Recordemos que los países centroamericanos hermanos también se suman a la celebración. Esta hondureña representa a Guatemala con un vestido azul turquesa.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
6 de 12

En representación de Costa Rica, esta bella estudiante portó un vestido inspirado en la bandera de este país.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
7 de 12

Las encantadoras pomponeras ofrecieron un espectáculo a los ceibeños con sus coreografías preparadas con anticipación.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
8 de 12

Al evento cívico también se sumaron los docentes, encargados de la organización de las presentaciones de los alumnos.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
9 de 12

Esta pequeña catracha se robó las miradas con su radiante sonrisa y su hermoso vestido, lleno de cada detalle de rosas en la parte de abajo, portando una diadema floreada.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
10 de 12

Con la banda de "Niña Ancestral 2025" e "India Bonita 2025", esta pequeña captó la atención con su elaborado traje.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
11 de 12

Los abanderados de la Escuela República de Alemania dijeron presente con su disciplina, siendo el centro número 1 en participar.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias
12 de 12

Y por último y más destacadas, las esperadas palillonas, quienes lucieron el tradicional pero elegante traje azul turquesa.

 Fotos: Cortesía de Esau Ocampo
Cargar más fotos