Vibrantes colores, ritmo y bailes: así vive La Ceiba las fiestas patrias

Bailes, trajes típicos, ritmo y alegría se viven en las calles de La Ceiba, que se suma a la celebración de las fiestas patrias 2025. Hoy, los estudiantes de estos centros educativos viven con orgullo este día. Aquí las imágenes de cómo se está llevando a cabo el evento:
Desde La Ceiba, Atlántida, los más pequeñines portan carteles en representación de los 18 departamentos que forman nuestro país: Honduras.
De igual manera, estudiantes representaron algo característico de los ocho municipios de Atlántida.
También destacan los estudiantes con los símbolos nacionales mayores, como la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, así como los menores: la Flor (Orquídea), el Ave (Guara Roja), el Mamífero (Venado Cola Blanca), el Árbol (Pino).
Recordemos que los países centroamericanos hermanos también se suman a la celebración. Esta hondureña representa a Guatemala con un vestido azul turquesa.
En representación de Costa Rica, esta bella estudiante portó un vestido inspirado en la bandera de este país.
Las encantadoras pomponeras ofrecieron un espectáculo a los ceibeños con sus coreografías preparadas con anticipación.
Al evento cívico también se sumaron los docentes, encargados de la organización de las presentaciones de los alumnos.
Esta pequeña catracha se robó las miradas con su radiante sonrisa y su hermoso vestido, lleno de cada detalle de rosas en la parte de abajo, portando una diadema floreada.
Con la banda de "Niña Ancestral 2025" e "India Bonita 2025", esta pequeña captó la atención con su elaborado traje.
Los abanderados de la Escuela República de Alemania dijeron presente con su disciplina, siendo el centro número 1 en participar.
Y por último y más destacadas, las esperadas palillonas, quienes lucieron el tradicional pero elegante traje azul turquesa.