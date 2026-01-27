  1. Inicio
Del brazo de su esposa: el momento en que Nasry Asfura ingresó al Congreso Nacional

Diplomáticos, exfuncionarios, familiares y diputados de las diferentes bancadas esperaban el arribo de Nasry Asfura al Congreso Nacional

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 10:09
El ahora presidente de Honduras ingresó al hemiciclo legislativo acompañado de su esposa, Lissette Del Cid.

 Foto: Cortesía
Asfura llegó sonriente y alzó el puño mientras caminaba hacia el estrado, gesto que fue recibido con aplausos por los presentes. Los congresistas nacionalistas festejaron su ingreso.

 Foto: Cortesía
La esposa de Asfura, Lissette Del Cid, vistió tonos beige y blanco hueso, en un atuendo sobrio y elegante.

 Foto: Cortesía
El presidente llegó pocos minutos antes de que el reloj marcara las 9:00 de la mañana, hora fijada para dar inicio al acto de toma de posesión.

 Foto: Cortesía
Del brazo de su esposo, Lissette Del Cid lució una falda satinada color blanco hueso y un saco con brillos, mientras que Asfura vistió un traje azul oscuro.

 Foto: Cortesía
El presidente electo fue juramentado pocos minutos después de ingresar al hemiciclo legislativo, y fue su esposa quien le colocó la banda presidencial.

 Foto: Cortesía
“Ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah, presidente constitucional para el período 2026-2030, le invito a presentar su promesa de ley”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

 Foto: Cortesía
“Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución y las leyes, como lo dictan los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos”, dijo Asfura. Luego se persignó y Tomás Zambrano le indicó que quedaba en posesión de su cargo como presidente constitucional de la República.

 Foto: Cortesía
Monique, Stephanie y Alexandra Asfura sostuvieron la Constitución de la República y la Biblia durante el acto de juramentación.

 Foto: Cortesía
Tras haber sido juramentado, Asfura salió del Congreso Nacional para saludar a los militantes del Partido Nacional y les prometió no fallarles.

Foto: Cortesía
