Del brazo de su esposa: el momento en que Nasry Asfura ingresó al Congreso Nacional

El ahora presidente de Honduras ingresó al hemiciclo legislativo acompañado de su esposa, Lissette Del Cid.
Asfura llegó sonriente y alzó el puño mientras caminaba hacia el estrado, gesto que fue recibido con aplausos por los presentes. Los congresistas nacionalistas festejaron su ingreso.
La esposa de Asfura, Lissette Del Cid, vistió tonos beige y blanco hueso, en un atuendo sobrio y elegante.
El presidente llegó pocos minutos antes de que el reloj marcara las 9:00 de la mañana, hora fijada para dar inicio al acto de toma de posesión.
Del brazo de su esposo, Lissette Del Cid lució una falda satinada color blanco hueso y un saco con brillos, mientras que Asfura vistió un traje azul oscuro.
El presidente electo fue juramentado pocos minutos después de ingresar al hemiciclo legislativo, y fue su esposa quien le colocó la banda presidencial.
“Ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah, presidente constitucional para el período 2026-2030, le invito a presentar su promesa de ley”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
“Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución y las leyes, como lo dictan los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos”, dijo Asfura. Luego se persignó y Tomás Zambrano le indicó que quedaba en posesión de su cargo como presidente constitucional de la República.
Monique, Stephanie y Alexandra Asfura sostuvieron la Constitución de la República y la Biblia durante el acto de juramentación.
Tras haber sido juramentado, Asfura salió del Congreso Nacional para saludar a los militantes del Partido Nacional y les prometió no fallarles.