¿Cuáles fueron los nexos que tuvo Juan Ramón Matta Ballesteros con Pablo Escobar?

Juan Ramón Matta Ballesteros falleció este jueves 30 de octubre de 2025, a los 80 años de edad, tras varias complicaciones de salud en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, según lo confirmó su representante legal, Marlon Duarte. ¿Cuáles fueron los nexos que tuvo con Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín?
Matta Ballesteros padecía de insuficiencia cardíaca congestiva, demencia tipo Alzheimer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ceguera en un ojo debido a degeneración macular, úlceras sacras avanzadas con infección ósea y también se conoció que padecía de cáncer de próstata en etapa avanzada.
Fue hallado culpable en 1990 por un tribunal de Estados Unidos de siete cargos relacionados con conspiración, posesión y distribución de narcóticos, así como dirección de una empresa criminal.
Los múltiples reportes indican que uno de los socios es de Matta Ballesteros era el colombiano Pablo Escobar Gaviria. "Se alzó como enlace entre el Cartel de Medellín, del colombiano Pablo Escobar, y el Cártel de Guadalajara, del mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo", de acuerdo a un artículo de The Washington Post.
Foto con Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cartel de Guadalajara y considera el primer capo de la droga en México, mentor del "Chapo" Guzmán. Matta Ballesteros fue personificado en series de Netflix como "Escobar, el Patrón del Mal" y "Narcos".
El hondureño, según Washington Post, operaba con la protección y complicidad de las Fuerzas Armadas, políticos y policías hondureños, lo que le valió para convertirse en uno de los centroamericanos más ricos y poderosos.
El capo hondureño siguió subiendo drogas y bajando armas. Acumuló tal fortuna que ofreció pagar la deuda externa de Honduras. "Su suerte cambió en 1985, cuando visitó a sus socios mexicanos y participó en la tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena", relata Whashington Post.
Informes de la DEA afirman que Matta dirigió operaciones de narcotráfico junto al Cartel de Medellín, colaborando con Griselda Blanco y Pablo Escobar, y con el Cartel de Guadalajara, a través de Miguel Ángel Félix Gallardo.
Matta Ballesteros también utilizaba la aerolínea para llevar drogas hacia el norte, a sus socios en México. El informe añade que otras agencias de Estados Unidos sabían del rol de SETCO en el tráfico de drogas. “Un informe investigativo de la aduana en 1983 señala que ‘SETCO significa Servicios Ejecutivos Turistas Commander y es dirigido por Juan Ramón Mata [sic] Ballesteros, un transgresor Clase I de la DEA’”, dice el informe Kerry. “Según la Agencia Antidrogas [sic] ‘La aerolínea SETCO es una sociedad formada por negociantes americanos que tienen tratos con Matta y trafican narcóticos a Estados Unidos´”, citó Insightcrime en 2016.
En marzo de 1986, Ramón Matta Ballesteros regresó a Honduras tras protagonizar lo que se denominó una “espectacular fuga” desde la cárcel Modelo, en Colombia, donde cumplía una condena por vínculos con el narcotráfico.
En diciembre de 2018, la justicia de Estados Unidos retiró a Ramón Matta Ballesteros los cargos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena luego de más de 30 años tras las rejas. Esto gracias a una prueba de ADN que demostró que no tenía ningún tipo de implicación en el crimen.