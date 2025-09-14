Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia

Los centros educativos de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras incluyeron cuadros de cadetes en los desfiles cívicos en conmemoración de los 204 años de independencia patria.
Cientos de estudiantes marcharon con orgullo nacional en las principales avenidas y calles, donde se congregaron familias enteras para presenciar los actos patrios.
En San Pedro Sula, los desfiles se llevaron a cabo desde horas tempranas, con la participación de escuelas, bandas de guerra, palillonas, pomponeras y diversos cuadros artísticos y culturales en los que los estudiantes mostraron disciplina y coordinación.
Tegucigalpa, por su parte, concentró a gran cantidad de estudiantes de instituciones públicas y privadas, quienes presentaron cuadros especiales con cadetes en formación.
Los niños desfilaron al mismo paso, ejecutando rutinas de marcha militar y saludando al público asistente con entusiasmo y respeto hacia los símbolos patrios.
El ambiente estuvo acompañado por música interpretada por bandas estudiantiles, que dieron ritmo a las presentaciones y recibieron aplausos del público.
Padres de familia y visitantes se ubicaron a lo largo de las calles y bulevares para presenciar el homenaje que los centros educativos rindieron a la patria.
Las coreografías de cadetes, las demostraciones de orden y los saludos sincronizados fueron algunos de los momentos más destacados de la jornada.
La conmemoración de la independencia también incluyó la participación de docentes, quienes acompañaron y guiaron a los pequeños del sistema educativo.
Con estas actividades, Honduras celebró un aniversario más de independencia, reafirmando los valores de identidad nacional y el protagonismo de la niñez.