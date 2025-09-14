  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia

Alumnos de distintos centros educativos participaron con marchas, cuadros de cadetes y saludos al público durante la conmemoración de los 204 años de independencia

  • 14 de septiembre de 2025 a las 10:34
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
1 de 10

Los centros educativos de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras incluyeron cuadros de cadetes en los desfiles cívicos en conmemoración de los 204 años de independencia patria.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
2 de 10

Cientos de estudiantes marcharon con orgullo nacional en las principales avenidas y calles, donde se congregaron familias enteras para presenciar los actos patrios.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
3 de 10

En San Pedro Sula, los desfiles se llevaron a cabo desde horas tempranas, con la participación de escuelas, bandas de guerra, palillonas, pomponeras y diversos cuadros artísticos y culturales en los que los estudiantes mostraron disciplina y coordinación.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
4 de 10

Tegucigalpa, por su parte, concentró a gran cantidad de estudiantes de instituciones públicas y privadas, quienes presentaron cuadros especiales con cadetes en formación.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
5 de 10

Los niños desfilaron al mismo paso, ejecutando rutinas de marcha militar y saludando al público asistente con entusiasmo y respeto hacia los símbolos patrios.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
6 de 10

El ambiente estuvo acompañado por música interpretada por bandas estudiantiles, que dieron ritmo a las presentaciones y recibieron aplausos del público.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
7 de 10

Padres de familia y visitantes se ubicaron a lo largo de las calles y bulevares para presenciar el homenaje que los centros educativos rindieron a la patria.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
8 de 10

Las coreografías de cadetes, las demostraciones de orden y los saludos sincronizados fueron algunos de los momentos más destacados de la jornada.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
9 de 10

La conmemoración de la independencia también incluyó la participación de docentes, quienes acompañaron y guiaron a los pequeños del sistema educativo.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO
Cuadros de cadetes honran a la patria en los desfiles de independencia
10 de 10

Con estas actividades, Honduras celebró un aniversario más de independencia, reafirmando los valores de identidad nacional y el protagonismo de la niñez.

 Foto: Moisés Valenzuela| EL HERALDO
Cargar más fotos