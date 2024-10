Conductor de rastra evita tragedia y alerta amarilla por lluvias: lo más destacado en 24 horas

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, reaccionó tras la muerte del exintegrante de One Direction. “He estado completamente perdida. Nada de lo que he vivido en los últimos días me ha parecido real. Pido y rezo para que me des la gracia y el espacio para afrontar esto en privado (...) Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicionalmente y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”.