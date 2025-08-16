Con oraciones, cánticos y lágrimas finaliza la caminata de las iglesias en Tegucigalpa

Centenares de personas abarrotaron el bulevar Suyapa de Tegucigalpa al sumarse a la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica con el fin de orar por la paz y democracia del país. Más imágenes a continuación.
Personas de todas las edades partieron desde Plaza las Banderas a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con dirección al estadio Chelato Uclés.
La Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica invitaron a la población desde el pasado 18 de julio a sumarse a caminar y rezar por el bienestar del país.
El bulevar Suyapa estuvo repleta de banderas de Honduras y sin ninguna consigna o símbolo relacionados a partidos políticos.
La convocatoria fue un evento histórico por como ambas iglesias se unieron por una misma causa a la cual miles de hondureños a nivel nacional se sumaron.
Católicos y evangélicos unidos clamaron a Dios por un país sin violencia y donde impere la democracia para los comicios del 30 de noviembre.
Indistintamente de la iglesia a la que están congregados, los ciudadanos alzaron una sola voz rogando a Dios por un mejor futuro.
Levantando las banderas, otros sus manos, con los ojos cerrados y otros agachando la mirada, las personas rezaban sus plegarias y aquellas pronunciadas por los líderes religiosos.
El escenario político y electoral a pocos meses de las elecciones ha sido convulso y conflictivo, generando incertidumbre en la ciudadanía.
Pese a ello, su fe en Dios es más grande, reflejando que aun pese a que el panorama no aparenta ser propicio, guardan una enorme esperanza en que la situación mejorará.
Las pancartas con versículos bíblicos no podían faltar en la caminata. Una de las persona llevó el verísculo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. "Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar".
Otra persona llevó escrito el capítulo 15 de Juan, del versículo 1 al 3. "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado".
Otro momento memorable fue como decenas de hondureños juntos ondearon una gigante bandera de Honduras.
La masiva asistencia tanto en Tegucigalpa como en otras ciudades superó las expectativas, dejando impresionados o los líderes religiosos.
"Estamos realmente admirados, ya vamos adelante en el bulevar Suyapa y todavía nos dicen que siguen entrando por el anillo, la cantidad de gente es algo admirable", dijo el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher.
Tanto Nácher como Gerardo Irías (presidente de la Confraternidad Evangélica) y Mario Banegas (presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa) expresaron su agradecimiento hacia la ciudadanía por su asistencia.
"Con este acto pacífico y pacificador queremos dar un mensaje de Esperanza a todos los hondureños. Agradecemos a todos los que, de forma visible o silenciosa, se han unido con su presencia o con su oración. Toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos. La diversidad en la libertad nos enriquece mutuamente", manifestaron en el mensaje de cierre.
A su vez, enviaron un mensaje a los candidatos políticos "A todos los aspirantes a cargos públicos les decimos que oramos por ellos, y como ya dijimos, que sería muy positivo que establecieran momentos de encuentro y diálogo abierto, en busca del bien común que tanto anhelamos los hondureños. Más aún, les sugerimos que expresen públicamente cuáles son los valores que les inspiran, como un nuevo acto de transparencia e información".