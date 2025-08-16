Con oraciones, cánticos y lágrimas finaliza la caminata de las iglesias en Tegucigalpa

Las pancartas con versículos bíblicos no podían faltar en la caminata. Una de las persona llevó el verísculo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. "Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar".