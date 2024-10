Con canciones y globos dan el último adiós al narrador Henry Marvin Cabrera

“Tú ya no estás, dijo el suspiro de mi pecho que se escapó... que ya no estás, dijo esta lágrima que en mi mejilla humedeció... que ya no estás, dijo la rosa triste y seca que quedó en el jardín... que ya no estás, que nuestra historia tan bonita llegó a su fin”, fueron parte de los versos dedicados a Cabrera.