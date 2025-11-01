¿Para qué será utilizado el nuevo canal de Whatsapp de la UNAH?

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentó recientemente a la comunidad estudiantil un canal de Whatsapp, pero crear una red de contacto con los egresados y una base de datos.
De acuerdo con las autoridades, el canal busca además, que los profesionales de la UNAH tengan mayores facilidades para intercambiar oportunidades laborales y mantener la comunicación.
Sin embargo, el canal está dirigido exclusivamente para las personas que egresaron de la UNAH, que vivan dentro del territorio hondureño o en el extranjero.
La Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad (DVUS), detalló que la iniciativa es para fortalecer l contacto directo entre la universidad y la comunidad de profesionales de diferentes áreas.
El proyecto surgió como parte del proceso de creación de la Red Global de Alumni UNAH, el que busca mantener una conexión constante con los egresados.
El grupo-comunidad permitirá identificar oportunidades de colaboración en áreas como empleabilidad, innovación, emprendimiento y cooperación internacional.
De igual forma, el nuevo canal de WhatsApp también servirá para la creación de una base de datos global e histórica de egresados del alma Máter.
Con la información que recopilada, la UNAH espera fortalecer su red de contactos y crear proyectos conjuntos que beneficien tanto a la comunidad universitaria como al país.
La universidad hizo un llamado a todos los graduados y graduadas para que se unan a este nuevo espacio digital.
La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que en el 2024, la cifra de personas con problemas de empleo ascendió a 2,026,306. El canal busca ser una vía de empleo.