Comayagua da inicio a la histórica Caminata por la Paz convocada por iglesias

Cientos de hondureños se unieron este sábado a la Caminata por la Paz, convocada de manera conjunta por la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica.
La movilización, que comenzó en la ciudad colonial, recorrerá las principales calles hasta culminar en la catedral, donde se celebrará el Jubileo de las Familias.
La actividad, considerada histórica por ser la primera vez que ambas iglesias realizan una acción conjunta de esta magnitud, busca transmitir un mensaje de unidad y fe en medio del contexto político del país.
Durante el recorrido, los participantes avanzan en oración y entonando cantos de alabanza, expresando su fe mientras piden por la paz y la democracia en Honduras.
Los participantes portaban pancartas con mensajes bíblicos como: “Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro”.
“La única paz es la única batalla que vale la pena librar. Comenzar en la familia”.
El recorrido forma parte de un evento nacional que también se desarrollará simultáneamente en al menos 50 municipios, incluyendo el Distrito Central y San Pedro Sula, donde se espera la mayor participación de feligreses y ciudadanos.
Con el lema “Caminar juntos por la familia y la democracia”, la movilización continúa incluso en comunidades de hondureños en el exterior.
“Queremos hacer un día de bendición, un día de gozo en toda la nación y no queremos que nada nos estorbe. Hoy lo más importante es que todos vayamos con un espíritu lleno de esperanza, paz y unidad”, expresó el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica.
Las Iglesias Católica y Evangélica emitieron un comunicado conjunto que rechaza fines proselitistas y subraya la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.