Comayagua da inicio a la histórica Caminata por la Paz convocada por iglesias

La histórica movilización conjunta de la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica recorre las calles de la capital colonial para interceder por la paz y la democracia en Honduras

  • 16 de agosto de 2025 a las 10:51
Cientos de hondureños se unieron este sábado a la Caminata por la Paz, convocada de manera conjunta por la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica.

 Foto: redes sociales
La movilización, que comenzó en la ciudad colonial, recorrerá las principales calles hasta culminar en la catedral, donde se celebrará el Jubileo de las Familias.

 Foto: redes sociales
La actividad, considerada histórica por ser la primera vez que ambas iglesias realizan una acción conjunta de esta magnitud, busca transmitir un mensaje de unidad y fe en medio del contexto político del país.

 Foto: redes sociales
Durante el recorrido, los participantes avanzan en oración y entonando cantos de alabanza, expresando su fe mientras piden por la paz y la democracia en Honduras.

 Foto: redes sociales
Los participantes portaban pancartas con mensajes bíblicos como: “Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro”.

 Foto: redes sociales
“La única paz es la única batalla que vale la pena librar. Comenzar en la familia”.

 Foto: redes sociales
El recorrido forma parte de un evento nacional que también se desarrollará simultáneamente en al menos 50 municipios, incluyendo el Distrito Central y San Pedro Sula, donde se espera la mayor participación de feligreses y ciudadanos.

 Foto: redes sociales
Con el lema “Caminar juntos por la familia y la democracia”, la movilización continúa incluso en comunidades de hondureños en el exterior.

 Foto: redes sociales
“Queremos hacer un día de bendición, un día de gozo en toda la nación y no queremos que nada nos estorbe. Hoy lo más importante es que todos vayamos con un espíritu lleno de esperanza, paz y unidad”, expresó el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica.

Foto: redes sociales
Las Iglesias Católica y Evangélica emitieron un comunicado conjunto que rechaza fines proselitistas y subraya la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

 Foto: redes sociales
