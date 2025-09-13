Color, cultura y orgullo patrio en desfile de Montessori Bilingual Academy en Comayagua

La representación del Guancasco, la cultura Pech, los huertos escolares, reafirmó el valor de las tradiciones ancestrales y destacaron en el desfile patrio.
Niños y niñas presentaron proyectos de huertos escolares como ejemplo de sostenibilidad.
Los pequeños demostraron disciplina y entusiasmo en cada presentación artística.
La representación del Guancasco reafirmó el valor de las tradiciones ancestrales.
La belleza y el colorido de las carrozas resaltaron la identidad cultural y el talento estudiantil.
La Montessori Bilingual Academy dejó huella con un desfile lleno de talento y diversidad cultural.
Con vistosos trajes, alumnos rindieron homenaje a la cultura Pech.
Estudiantes desfilaron sobre carrozas decoradas con creatividad y mensajes educativos.
La comunidad educativa aplaudió la iniciativa de promover la agricultura escolar.
La directora Alexa González encabezó con orgullo el desfile de la Montessori Bilingual Academy en Comayagua.
La banda marcial de la institución puso el ritmo vibrante en cada paso del recorrido.
El desfile se convirtió en un espacio para exaltar los valores cívicos y culturales.