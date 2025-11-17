Candidato propone pista de cuarto de milla para "reducir muertes" en motos en El Progreso

Eduardo Díaz, candidato a la alcaldía por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en El Progreso, Yoro, ha generado polémica con una de sus propuestas anunciadas a través de redes sociales, entre las que destaca la construcción de una pista de milla, con la finalidad de "reducir las muertes en motos". A continuación los detalles.
En un reciente video, Diaz apareció junto a varios jóvenes en motocicletas, anunciando un innovador plan si gana la alcaldía. De acuerdo con su propuesta, la construcción de una pista de un cuarto de milla permitirá a los jóvenes practicar en motocicleta de manera segura, "reduciendo así el número de muertes".
Díaz explicó que su plan de gobierno también incluye un complejo deportivo con cuatro canchas de fútbol y un gimnasio multiusos, además de la pista de velocidad. En El Progreso muchos jóvenes han perdido la vida producto de los accidentes. En mi plan de gobierno municipal está la construcción de un complejo deportivo que consta de cuatro canchas de fútbol, un gimnasio multiusos y una pista cuarto de milla", dice en su video.
La maqueta que presentó, muestra un diseño de la pista de velocidad, que pretende ser un espacio controlado y vigilado, alejado de las carreteras principales y de las carreras clandestinas conocidas como "piques".
Su propuesta no ha sido bien recibida por todos, ya que hay quienes argumentan que su propuesta genera interés en las carreras ilegales, en lugar de combatir la problemática de raíz.
Según las autoridades, las calles de El Progreso, se han convertido en escenarios frecuentes de accidentes en motocicletas, muchos de ellos relacionados con los piques.
Aunque no solo en la ciudad ribereña se presenta esta problemática. En el Distrito Central las muertes relacionadas con accidentes en moto siguen en aumento.
De hecho, el Hospital Escuela reportó que los aumentos de pacientes lesionados en accidentes de motocicleta y otros vehículos van en incremento.
Saíd Morales, portavoz del Hospital Escuela, informó que el costo de atención por accidente puede llegar a los 60,000 lempiras diarios, dependiendo de la gravedad de las lesiones.
De lunes a jueves, el hospital recibe entre 12 y 15 pacientes accidentados, pero durante los fines de semana esa cifra se triplica, alcanzando hasta 60 ingresos.
Pero volviendo a la propuesta de Díaz, la comunidad de El Progreso se encuentra dividida, algunos apoyan su plan de gestión, mientras que otros consideran que ese plan no es suficiente para contribuir a la problemática que sigue arrebatando vidas.
¿Logrará Díaz convencer a los progreseños con su polémica propuesta? Se sabrá cuando finalicen los comicios programados para el 30 de noviembre a nivel nacional.