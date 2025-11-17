Candidato propone pista de cuarto de milla para "reducir muertes" en motos en El Progreso

Díaz explicó que su plan de gobierno también incluye un complejo deportivo con cuatro canchas de fútbol y un gimnasio multiusos, además de la pista de velocidad. En El Progreso muchos jóvenes han perdido la vida producto de los accidentes. En mi plan de gobierno municipal está la construcción de un complejo deportivo que consta de cuatro canchas de fútbol, un gimnasio multiusos y una pista cuarto de milla", dice en su video.