Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral

Desde este martes, ingresaron camiones a las bodegas del Infop para el despacho del material electoral, que comenzará el jueves 20 de noviembre, según lo estipulado

  18 de noviembre de 2025 a las 20:58
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
1 de 10

Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron que desde este martes -18 de noviembre- se comenzó a movilizar material electoral hacia las bodegas designadas para el inicio del proceso de distribución, que está programado para el jueves 20 de noviembre.

Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
2 de 10

De acuerdo con información preliminar, la logística está conformada por unos 64 vehículos: 43 furgones, 4 furgones estacionarios y 17 camiones, todos listos para movilizar el material hacia los diferentes centros de votación en todo el país.

Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
3 de 10

La Consejera del CNE, Cossette López, confirmó que el primer despacho de las maletas electorales está previsto para el jueves 20 de noviembre, pese a los retrasos que se han registrado en algunas etapas del proceso.

 Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
4 de 10

López aclaró que tras la aprobación del contrato con la empresa encargada del transporte Gold Rent a Car, el proceso logístico avanza conforme a los planes, asegurando que no habrá cambios en la fecha de salida.

Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
5 de 10

La funcionaria también señaló que la participación de Gold Rent a Car, no afecta con las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas, responsable del resguardo del material electivo.

Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
6 de 10

"Las Fuerzas Armadas siguen conservando sus atribuciones y deben ejercerlas en coordinación con nosotros, que somos los directores del proceso electoral", manifestó la funcionaria.

Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
7 de 10

Asimismo, López mencionó que el material electoral contará con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). "¡Justo a tiempo! Después de mucha lucha, se adjudicó el GPS para las maletas electorales, una medida que brinda mayor seguridad al proceso", escribió en su cuenta oficial de "X", (antes Twitter).

 Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
8 de 10

Por su lado, la consejera propietaria del CNE, Ana Paola Hall, se pronunció para aclarar rumores sobre retrasos, asegurando que las adjudicaciones principales están completas y que no hay retrasos en la impresión de papeletas.

Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
9 de 10

"Sobre la contratación del transporte, es de conocimiento público que el proceso tuvo que lanzarse tres veces y el Pleno de forma unánime adjudicó el pasado 16 de noviembre, un día antes de la fecha prevista para adjudicar", escribió Hall, a través de sus redes sociales este martes.

Foto: EL HERALDO
Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral
10 de 10

Además, la funcionaria enfatizó que las Fuerzas Armadas continúan a disposición del CNE en todo lo relacionado con el proceso electoral, y que la información pública sobre estos temas debe ser oficial.

Foto: EL HERALDO
