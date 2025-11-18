Camiones y logística lista para el inicio del despacho de material electoral

Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron que desde este martes -18 de noviembre- se comenzó a movilizar material electoral hacia las bodegas designadas para el inicio del proceso de distribución, que está programado para el jueves 20 de noviembre.
De acuerdo con información preliminar, la logística está conformada por unos 64 vehículos: 43 furgones, 4 furgones estacionarios y 17 camiones, todos listos para movilizar el material hacia los diferentes centros de votación en todo el país.
La Consejera del CNE, Cossette López, confirmó que el primer despacho de las maletas electorales está previsto para el jueves 20 de noviembre, pese a los retrasos que se han registrado en algunas etapas del proceso.
López aclaró que tras la aprobación del contrato con la empresa encargada del transporte Gold Rent a Car, el proceso logístico avanza conforme a los planes, asegurando que no habrá cambios en la fecha de salida.
La funcionaria también señaló que la participación de Gold Rent a Car, no afecta con las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas, responsable del resguardo del material electivo.
"Las Fuerzas Armadas siguen conservando sus atribuciones y deben ejercerlas en coordinación con nosotros, que somos los directores del proceso electoral", manifestó la funcionaria.
Asimismo, López mencionó que el material electoral contará con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). "¡Justo a tiempo! Después de mucha lucha, se adjudicó el GPS para las maletas electorales, una medida que brinda mayor seguridad al proceso", escribió en su cuenta oficial de "X", (antes Twitter).
Por su lado, la consejera propietaria del CNE, Ana Paola Hall, se pronunció para aclarar rumores sobre retrasos, asegurando que las adjudicaciones principales están completas y que no hay retrasos en la impresión de papeletas.
"Sobre la contratación del transporte, es de conocimiento público que el proceso tuvo que lanzarse tres veces y el Pleno de forma unánime adjudicó el pasado 16 de noviembre, un día antes de la fecha prevista para adjudicar", escribió Hall, a través de sus redes sociales este martes.
Además, la funcionaria enfatizó que las Fuerzas Armadas continúan a disposición del CNE en todo lo relacionado con el proceso electoral, y que la información pública sobre estos temas debe ser oficial.