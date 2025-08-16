Caminata de iglesias en Gracias, Lempira: cientos de personas oran por la democracia y la paz

Los ataques nunca estuvieron ausentes e, incluso el mismo día del evento, en Tegucigalpa aparecieron pancartas con mensajes de confrontación. Sin embargo, los hondureños respondieron con su presencia.
Desde las zonas más remotas, tanto evangélicos como católicos atendieron el llamado de los líderes religiosos este 16 de agosto. Aquí, detalle a detalle, cómo se vivió la caminata por la paz en Lempira.
A la espera de que fueran las dos de la tarde, hora oficial de inicio en la mayoría de ciudades, otros municipios ya habían dado el paso y arrancaron con éxito la caminata.
La caminata en Gracias, Lempira, estuvo acompañada por oraciones y el entonado del Himno Nacional. Los participantes llevaron pancartas y banderas.
Las imágenes muestran a los hondureños en Gracias, Lempira, acompañados de cantos cristianos mientras comenzaban a caminar por la paz y la democracia en Honduras.
Un gran número de católicos y evangélicos dijeron sí al llamado de la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal.
Las proyecciones indican que más de dos millones de personas se movilizarán en el país. Hasta el momento, con el inicio en varios departamentos, el apoyo ha sido bastante considerable.
Cabe destacar que hasta el momento, en la caminata no hubo banderas partidarias, únicamente símbolos alusivos a Honduras.
Sacerdotes, pastores y demás creyentes también dijeron presente. En Gracias, Lempira, la participación fue masiva y estuvo acompañada de cánticos religiosos.
Los católicos llevaron consigo imágenes de santos, que fueron cargadas en procesión durante un buen tramo, mientras elevaban oraciones por la paz y la democracia en Honduras.