¡Bellezas! Pequeñas palillonas engalanaron los desfiles patrios en Danlí con coloridos atuendos

Las calles de la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso, se llenaron de color y alegría este 15 de septiembre con la participación de las palillonas en los desfiles patrios por los 204 años de independencia.
Decenas de niñas de distintos centros educativos en Danlí destacaron por la elegancia y vistosidad de sus atuendos, que recibieron aplausos de los asistentes en cada presentación.
Los cuadros de palillonas se prepararon con meses de anticipación, ensayando coreografías y afinando detalles para brindar un espectáculo ordenado y lleno de energía.
Los atuendos, confeccionados especialmente para la ocasión, resaltaron por la combinación de colores vivos, predominando los tonos rosados y las decoraciones doradas.
Las pequeñas complementaron sus trajes con tocados y accesorios que dieron un toque de distinción y realce a su participación en las actividades cívicas.
Niñas de distintos grados escolares fueron parte de los grupos de palillonas, lo que evidenció la inclusión y entusiasmo en la conmemoración patria.
Los trajes impecables y la sincronización de los movimientos reflejaron el esfuerzo de los padres de familia, docentes y alumnos en celebrar las fiestas patrias.
Además de su belleza y elegancia, las niñas transmitieron entusiasmo y alegría, cualidades que contagiaron al público.
Las pequeñas palillonas engalanaron las calles de la ciudad con un ambiente festivo y de orgullo nacional
Las pequeñas bastoneras sobresalieron con su elegancia y sencillez en las fiestas patrias.