¡Bellezas! Pequeñas palillonas engalanaron los desfiles patrios en Danlí con coloridos atuendos

Con trajes impecables y meses de preparación, las pequeñas palillonas de Danlí cautivaron al público con elegancia y destreza durante los desfiles de independencia

  • 14 de septiembre de 2025 a las 10:32
1 de 10

Las calles de la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso, se llenaron de color y alegría este 15 de septiembre con la participación de las palillonas en los desfiles patrios por los 204 años de independencia.

 Fotos: Cortesía
2 de 10

Decenas de niñas de distintos centros educativos en Danlí destacaron por la elegancia y vistosidad de sus atuendos, que recibieron aplausos de los asistentes en cada presentación.

 Fotos: Cortesía
3 de 10

Los cuadros de palillonas se prepararon con meses de anticipación, ensayando coreografías y afinando detalles para brindar un espectáculo ordenado y lleno de energía.

 Foto: cortesía
4 de 10

Los atuendos, confeccionados especialmente para la ocasión, resaltaron por la combinación de colores vivos, predominando los tonos rosados y las decoraciones doradas.

 Fotos: Cortesía
5 de 10

Las pequeñas complementaron sus trajes con tocados y accesorios que dieron un toque de distinción y realce a su participación en las actividades cívicas.

 Fotos: Cortesía
6 de 10

Niñas de distintos grados escolares fueron parte de los grupos de palillonas, lo que evidenció la inclusión y entusiasmo en la conmemoración patria.

 Fotos: Cortesía
7 de 10

Los trajes impecables y la sincronización de los movimientos reflejaron el esfuerzo de los padres de familia, docentes y alumnos en celebrar las fiestas patrias.

 Fotos: Cortesía
8 de 10

Además de su belleza y elegancia, las niñas transmitieron entusiasmo y alegría, cualidades que contagiaron al público.

 Fotos: Cortesía
9 de 10

Las pequeñas palillonas engalanaron las calles de la ciudad con un ambiente festivo y de orgullo nacional

 Fotos: Cortesía
10 de 10

Las pequeñas bastoneras sobresalieron con su elegancia y sencillez en las fiestas patrias.

 Fotos: Cortesía
