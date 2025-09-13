Las bellas palillonas y pomponeras que amenizaron los desfiles de educación básica 2025

Las bellas estudiantes de diferentes centros educativos del nivel básico en el país rindieron honor a Honduras en su 204 años de independencia patria. A continuación una recopilación de las mejores imágenes captadas de las pomponeras y palillonas.
Esta pequeña se robó las miradas por su belleza y su destreza como bastonera, pues era la capitana del cuadro de palillonas de la Escuela Nuevos Horizontes Número 1, ubicada en Comayagüela, la capital hondureña. La niña destacaba además por su excelencia académica al portar la banda que la distingúa como parte del cuadro de honor.
En ese mismo centro educativo participaba esta otra pequeña, quien con su sonrisa angelical brilló con luz propia. Ellas desfilaron desde un centro comercial hasta la colonia Torocagua.
Otra de las compañeritas del cuadro de palillonas de la Escuela Nuevos Horizontes es esta bella niña que desde temprano se hizo presente junto a su familia, para rendir tributo a la patria.
En otro sector de la capital, específicamente en las cercanías del parque El Obelisco, esta sonriente pequeña se robó la atención de los periodistas y fotógrafos.
La bella palillona Valentina Castellón, estudiante de la Escuela República de Nicaragua en la capital.
Las preciosas bastoneras ensayaron por muchos meses con disciplina y esmero para este sábado 13 de septiembre rendir tributo a la patria previo al aniversario 204 de su independencia.
Esta pequeñita deslumbró en los desfiles de San Pedro Sula, en la zona norte del país. Su corona fue muy bien elegida porque lucía como toda una princesa con su vestido de palillona.
Por otro lado, siempre en la ciudad industrial, estas hermosas bastoneritas causaron ternura y desataron aplausos entre los presentes.
Y en Tegucigalpa, otra chiquitina se robó el 'show' al desfilar con esta institución de educación básica. Ella fue el centro de atención y sus compañeros de equipo no dudaron en dejarla brillar.
Esta imagen grupal de las palillonas de la Escuela Nuevos Horizontes muestra que además de coordinadas, las estudiantes lucían realmente hermosas con sus trajes azules con detalles rosas, a juego con sus botas.
Y es que si hablamos de trajes, los había en muchos colores y estilos, con diferentes diseños y significados. Esta preciosa estudiante irradió confianza y actitud en la capital.
Las pomponeras también fueron protagonistas en estos desfiles de básica, con su ritmo y coordinación demostraron que son un grupo talentoso y indispensable cada año.
Esta hermosa estudiante acaparó la atención del público por su belleza, su hermoso atuendo y sus coloridos pompones. Ella era la capitana de su equipo.
Ellas son las integrantes del cuadro de palillonas de la Escuela Nuevos Horizontes de la capital hondureña.
Con una enorme sonrisa al sentirse satisfecha por su gran desempeño en los desfiles, esta preciosa capitalina rindió tributo a la patria como palillona.
Sus compañeritas también posaron para la lente de EL HERALDO en las cercanías de la Escuela Nacional de Bellas Artes.
Las pomponeras además de combinar pasos de baile, combinan pasos de gimnasia y otras disciplinas, haciendo que sus presentaciones sean de las más ovacionadas.
Los rostros de orgullo eran evidentes entre las pequeñas que con mucho esfuerzo se prepararon tras horas de ensayo. Este sábado todo su empeño valió la pena.
La belleza y la elegancia de las palillonas de todas las edades recuerda que Honduras está llena de mujeres hermosas, atributos que destacan desde la más grande a la más pequeña.
En San Pedro Sula estas dinámicas pomponeras pusieron a muchos a bailar con ritmos alegres en el aniversario de la patria.
A pesar del cansancio, estas bellas estudiantes no claudicaron y llegaron con éxito hasta el final de la ruta trazada para su distrito educativo.
Los colores alusivos a la Bandera Nacional de Honduras predominaron en los desfiles de educación básica este 2025.
También hubo tonalidades arriesgadas, como rosados, morados, amarillos y dorados. Cada niña lució hermosa con el vestido y peinado elegidos.
Incluso hubo quienes llevaron accesorios muy particulares, como estas pequeñas que desfilaron desde la colonia El Carrizal de Comayagüela, hacia un centro comercial cercano.