Las bellas palillonas y pomponeras que amenizaron los desfiles de educación básica 2025

Belleza, elegancia, coordinación y actitud describen los atributos demostrados por las pequeñas palillonas y pomponeras que engalanaron las calles en los desfiles

  • 13 de septiembre de 2025 a las 15:28
Las bellas estudiantes de diferentes centros educativos del nivel básico en el país rindieron honor a Honduras en su 204 años de independencia patria. A continuación una recopilación de las mejores imágenes captadas de las pomponeras y palillonas.

 Foto: EL HERALDO
Esta pequeña se robó las miradas por su belleza y su destreza como bastonera, pues era la capitana del cuadro de palillonas de la Escuela Nuevos Horizontes Número 1, ubicada en Comayagüela, la capital hondureña. La niña destacaba además por su excelencia académica al portar la banda que la distingúa como parte del cuadro de honor.

Foto: EL HERALDO
En ese mismo centro educativo participaba esta otra pequeña, quien con su sonrisa angelical brilló con luz propia. Ellas desfilaron desde un centro comercial hasta la colonia Torocagua.

Foto: EL HERALDO
Otra de las compañeritas del cuadro de palillonas de la Escuela Nuevos Horizontes es esta bella niña que desde temprano se hizo presente junto a su familia, para rendir tributo a la patria.

Foto: EL HERALDO
En otro sector de la capital, específicamente en las cercanías del parque El Obelisco, esta sonriente pequeña se robó la atención de los periodistas y fotógrafos.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
La bella palillona Valentina Castellón, estudiante de la Escuela República de Nicaragua en la capital.

Foto: Yony Bustillo| EL HERALDO
Las preciosas bastoneras ensayaron por muchos meses con disciplina y esmero para este sábado 13 de septiembre rendir tributo a la patria previo al aniversario 204 de su independencia.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Esta pequeñita deslumbró en los desfiles de San Pedro Sula, en la zona norte del país. Su corona fue muy bien elegida porque lucía como toda una princesa con su vestido de palillona.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
Por otro lado, siempre en la ciudad industrial, estas hermosas bastoneritas causaron ternura y desataron aplausos entre los presentes.

Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
Y en Tegucigalpa, otra chiquitina se robó el 'show' al desfilar con esta institución de educación básica. Ella fue el centro de atención y sus compañeros de equipo no dudaron en dejarla brillar.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Esta imagen grupal de las palillonas de la Escuela Nuevos Horizontes muestra que además de coordinadas, las estudiantes lucían realmente hermosas con sus trajes azules con detalles rosas, a juego con sus botas.

Foto: EL HERALDO
Y es que si hablamos de trajes, los había en muchos colores y estilos, con diferentes diseños y significados. Esta preciosa estudiante irradió confianza y actitud en la capital.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Las pomponeras también fueron protagonistas en estos desfiles de básica, con su ritmo y coordinación demostraron que son un grupo talentoso y indispensable cada año.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Esta hermosa estudiante acaparó la atención del público por su belleza, su hermoso atuendo y sus coloridos pompones. Ella era la capitana de su equipo.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Ellas son las integrantes del cuadro de palillonas de la Escuela Nuevos Horizontes de la capital hondureña.

Foto: EL HERALDO
Con una enorme sonrisa al sentirse satisfecha por su gran desempeño en los desfiles, esta preciosa capitalina rindió tributo a la patria como palillona.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Sus compañeritas también posaron para la lente de EL HERALDO en las cercanías de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Las pomponeras además de combinar pasos de baile, combinan pasos de gimnasia y otras disciplinas, haciendo que sus presentaciones sean de las más ovacionadas.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Los rostros de orgullo eran evidentes entre las pequeñas que con mucho esfuerzo se prepararon tras horas de ensayo. Este sábado todo su empeño valió la pena.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
La belleza y la elegancia de las palillonas de todas las edades recuerda que Honduras está llena de mujeres hermosas, atributos que destacan desde la más grande a la más pequeña.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
En San Pedro Sula estas dinámicas pomponeras pusieron a muchos a bailar con ritmos alegres en el aniversario de la patria.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
A pesar del cansancio, estas bellas estudiantes no claudicaron y llegaron con éxito hasta el final de la ruta trazada para su distrito educativo.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Los colores alusivos a la Bandera Nacional de Honduras predominaron en los desfiles de educación básica este 2025.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO
También hubo tonalidades arriesgadas, como rosados, morados, amarillos y dorados. Cada niña lució hermosa con el vestido y peinado elegidos.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Incluso hubo quienes llevaron accesorios muy particulares, como estas pequeñas que desfilaron desde la colonia El Carrizal de Comayagüela, hacia un centro comercial cercano.

Foto: Yeny Sarmiento| EL HERALDO
