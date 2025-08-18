  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?

Juan Ramón Molina enfrenta acusaciones de fraude y lavado de activos por más de 18 mil millones de lempiras vinculados al suministro irregular de tarjetas para licencias de conducir.

  • 18 de agosto de 2025 a las 14:54
Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
1 de 10

Juan Ramón Molina Rodríguez, acusado este lunes por el Ministerio Público pese a que en Estados Unidos tiene una sentencia pendiente, fue director de la Tasa de Seguridad y además fungió como coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF).

Fotos cortesía.
Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
2 de 10

Este 18 de agosto fue acusado por el Ministerio Público por considerarlo responsables de defraudar por 18,547,200 millones de lempiras al Estado.
Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
3 de 10

De acuerdo al requerimiento, Molina Rodríguez participó en el suministro de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir.

Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
4 de 10

Los delitos que le son imputados a Juan Ramón Molina Rodríguez son abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
5 de 10

Entretanto en Honduras se dio esta acusación, en Estados Unidos Molina Rodríguez fue arrestado Houston, Texas, el 19 de octubre de 2023.
Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
6 de 10

Fue acusado por en Estados Unidos por haber recibido sobornos y participar en un esquema internacional de lavado de dinero entre 2015 y 2019, se le señala del delito de lavado de activos.

Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
7 de 10

Actualmente, se encuentra esperando su sentencia por la Corte del Distrito Sur de Florida, que fue fijada para el 29 de septiembre de 2025.
Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
8 de 10

Molina participó en la adjudicación irregular de la compra de 480 mil tarjetas a Plastcards S.A., que solo tenía dos meses de operar.
Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
9 de 10

Según el contrato se reportó el ingreso de las 480 mil tarjetas, pero en realidad solo 258,000 llegaron al país.
Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?
10 de 10

Ante estos hechos, el MP asegura 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculados a los imputados.
Cargar más fotos