Bajo fianza en EEUU y acusado de lavado en Honduras: ¿Quién es Juan Ramón Molina?

Juan Ramón Molina Rodríguez, acusado este lunes por el Ministerio Público pese a que en Estados Unidos tiene una sentencia pendiente, fue director de la Tasa de Seguridad y además fungió como coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF).
Este 18 de agosto fue acusado por el Ministerio Público por considerarlo responsables de defraudar por 18,547,200 millones de lempiras al Estado.
De acuerdo al requerimiento, Molina Rodríguez participó en el suministro de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir.
Los delitos que le son imputados a Juan Ramón Molina Rodríguez son abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
Entretanto en Honduras se dio esta acusación, en Estados Unidos Molina Rodríguez fue arrestado Houston, Texas, el 19 de octubre de 2023.
Fue acusado por en Estados Unidos por haber recibido sobornos y participar en un esquema internacional de lavado de dinero entre 2015 y 2019, se le señala del delito de lavado de activos.
Actualmente, se encuentra esperando su sentencia por la Corte del Distrito Sur de Florida, que fue fijada para el 29 de septiembre de 2025.
Molina participó en la adjudicación irregular de la compra de 480 mil tarjetas a Plastcards S.A., que solo tenía dos meses de operar.
Según el contrato se reportó el ingreso de las 480 mil tarjetas, pero en realidad solo 258,000 llegaron al país.
Ante estos hechos, el MP asegura 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculados a los imputados.