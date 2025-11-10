Así describe Tekashi el comportamiento de JOH dentro de la cárcel en Estados Unidos

El rapero estadounidense Tekashi relató en una reciente entrevista su experiencia en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde compartió espacio con reclusos de alto perfil, entre ellos el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Aquí los detalles:
Hernández, gobernó en Honduras entre 2014 y 2022, fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 y extraditado semanas después tras ser señalado por autoridades estadounidenses de conspirar para traficar cocaína y portar armas de fuego.
En marzo de 2024 fue declarado culpable y, el 26 de junio del mismo año, sentenciado a 45 años de prisión y al pago de ocho millones de dólares.
Actualmente, cumple condena en una prisión federal de máxima seguridad, en la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, estado de Virginia Occidental.
Durante la entrevista, Tekashi señaló que no conocía detalles del caso judicial del exmandatario, pero sí describió su comportamiento dentro del centro penitenciario.
Según el artista, Hernández mantiene una conducta reservada y pasa la mayor parte del tiempo escuchando la radio o revisando documentos.
"Siempre está en silencio absoluto. No habla. Está con su radio o estudiando", comentó el artista.
Agregó que el exmandatario "siempre está sentado en su regazo, con su laptop. Ya sabes, analizando un estudio de caso. No molesta a nadie. Es un tipo bastante cool".
El rapero también mencionó que compartió módulo con otros reclusos conocidos como Sean "P. Diddy" Combs, acusado en un caso federal por traslado de personas con fines de prostitución, y Sam Bankman-Fried, exdirector de FTX, condenado por fraude financiero.
El cantante estuvo preso tras violar las condiciones de su libertad supervisada en su caso federal de crimen organizado y posesión de armas de fuego.
Tras su juicio, en el que fue condenado a 45 años de cárcel, Hernández fue trasladado hacia prisiones federales de mayor seguridad. Se ha reportado que mantiene una rutina limitada, centrada en lectura y escritura, mientras continúa con los procesos de apelación, que podrían tomar varios años.