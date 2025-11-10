  1. Inicio
Así describe Tekashi el comportamiento de JOH dentro de la cárcel en Estados Unidos

El rapero afirmó que el exmandatario mantiene un perfil reservado y pasa la mayor parte del tiempo leyendo y revisando documentos legales, sin interactuar mucho con otros reclusos

  • 10 de noviembre de 2025 a las 11:50
Así describe Tekashi el comportamiento de JOH dentro de la cárcel en Estados Unidos
El rapero estadounidense Tekashi relató en una reciente entrevista su experiencia en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde compartió espacio con reclusos de alto perfil, entre ellos el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Aquí los detalles:

 Foto: redes sociales
Hernández, gobernó en Honduras entre 2014 y 2022, fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 y extraditado semanas después tras ser señalado por autoridades estadounidenses de conspirar para traficar cocaína y portar armas de fuego.

 Foto: redes sociales
En marzo de 2024 fue declarado culpable y, el 26 de junio del mismo año, sentenciado a 45 años de prisión y al pago de ocho millones de dólares.

 Foto: redes sociales
Actualmente, cumple condena en una prisión federal de máxima seguridad, en la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, estado de Virginia Occidental.

 Foto: redes sociales
Durante la entrevista, Tekashi señaló que no conocía detalles del caso judicial del exmandatario, pero sí describió su comportamiento dentro del centro penitenciario.

Foto: redes sociales
Según el artista, Hernández mantiene una conducta reservada y pasa la mayor parte del tiempo escuchando la radio o revisando documentos.

Foto: redes sociales
"Siempre está en silencio absoluto. No habla. Está con su radio o estudiando", comentó el artista.

Foto: redes sociales
Agregó que el exmandatario "siempre está sentado en su regazo, con su laptop. Ya sabes, analizando un estudio de caso. No molesta a nadie. Es un tipo bastante cool".

 Foto: redes sociales
El rapero también mencionó que compartió módulo con otros reclusos conocidos como Sean "P. Diddy" Combs, acusado en un caso federal por traslado de personas con fines de prostitución, y Sam Bankman-Fried, exdirector de FTX, condenado por fraude financiero.

 Foto: redes sociales
El cantante estuvo preso tras violar las condiciones de su libertad supervisada en su caso federal de crimen organizado y posesión de armas de fuego.

 Foto: redes sociales
Tras su juicio, en el que fue condenado a 45 años de cárcel, Hernández fue trasladado hacia prisiones federales de mayor seguridad. Se ha reportado que mantiene una rutina limitada, centrada en lectura y escritura, mientras continúa con los procesos de apelación, que podrían tomar varios años.

 Foto: redes sociales
