Abogados hondureños acuden a elecciones para definir candidatos del CAH

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) desarrolla este sábado 7 de febrero sus elecciones internas a nivel nacional, un proceso clave que permitirá definir a los candidatos que competirán en las elecciones generales del gremio previstas para el 14 de marzo de 2026, cuando se renovará la Junta Directiva Nacional y otras instancias.
La jornada electoral se realizará pese al clima de luto e inseguridad que enfrenta el gremio, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el viernes en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, un hecho que ha generado preocupación entre los profesionales del derecho.
Las votaciones se llevan a cabo en la sede principal del CAH en Tegucigalpa, así como en capítulos locales como San Pedro Sula, La Ceiba y Olanchito, donde también se elegirán directivas regionales.
En el proceso participan varias planillas y frentes gremiales.
El Frente Independiente de Profesionales del Derecho presentó al abogado Abilio Serrano Villanueva como su candidato a la presidencia del CAH.
Por su parte, el Frente Patria y Justicia compite con dos aspirantes: Olbin Sarmiento y Ana Cardona.
Asimismo, el Frente Gremialista postuló al abogado Pedro Vásquez como candidato a presidente del Colegio de Abogados.
A nivel de capítulos, en San Pedro Sula participa Paolo Alvarado, mientras que en La Ceiba el aspirante es Marco Antonio Escobar.
Estas elecciones primarias permitirán definir las planillas que se disputarán la conducción del gremio en las elecciones generales del próximo año, en un contexto marcado por desafíos en la seguridad de los profesionales del derecho.
En ese marco, el presidente del CAH, Gustavo Solórzano, se pronunció por el asesinato de Altamirano y denunció que al menos tres abogados han sido asesinados en lo que va de 2026, lo que ha incrementado el temor en el ejercicio profesional.
Solórzano señaló que el Colegio ha solicitado a las autoridades la reactivación de mecanismos de protección para abogados y periodistas, actualmente inactivos, y llamó a que los crímenes contra profesionales del derecho no queden en la impunidad.
Pese a este contexto, el CAH confirmó la realización de las elecciones internas, reiterando el llamado a los agremiados a participar en el proceso democrático que definirá el rumbo del Colegio para el próximo período.