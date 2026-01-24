Fallece médico hondureño Nohel Menjívar mientras realizaba especialidad en Cuba

El médico hondureño Nohel Albertho Menjívar Martínez, de al menos 34 años, falleció en La Habana, Cuba, donde se encontraba cursando estudios de especialidad en Cardiología, confirmó el Colegio Médico de Honduras (CMH).
El deceso ocurrió el martes 20 de enero de 2026, aunque hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias ni la causa de su muerte.
La noticia ha generado consternación y profundo pesar en el gremio médico, la comunidad universitaria y entre familiares y amigos del joven profesional, quien se encontraba en plena etapa de formación académica fuera del país.
A través de sus redes sociales, el Colegio Médico de Honduras lamentó el fallecimiento y destacó la trayectoria del galeno. “El doctor Nohel contribuyó al bienestar de la población hondureña y mediante sus buenas acciones enalteció al Gremio Médico Nacional”, expresó la institución.
La falta de información oficial ha incrementado la incertidumbre entre colegas y personas cercanas, quienes han manifestado su pesar por la pérdida de un médico que representaba a Honduras en el extranjero mientras fortalecía su formación profesional.
Desde redes sociales, Valeria, hermana del médico, compartió un emotivo mensaje de despedida. “Simplemente, no existen palabras que puedan describir lo extraordinario que fuiste... Todo con vos fue intenso hasta tu partida”, escribió, reflejando el impacto que ha causado su fallecimiento en su entorno familiar.
Tras conocerse la noticia, diversas instituciones expresaron sus condolencias públicas, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Embajada de Honduras en Cuba, que lamentaron la pérdida de un joven profesional de la salud que realizaba estudios de posgrado en ese país.
Asimismo, la Asociación Amistad Honduras–Cuba, filial Tegucigalpa, manifestó su pesar por la “irreparable pérdida” y extendió mensajes de solidaridad a la familia.
Nohel Menjívar era hijo de Rosa Josefina Martínez Linares, psicóloga y docente del Departamento de Psicología de la UNAH, casa de estudios superiores de la que también egresó el joven médico.
“Mi querido amigo, te extrañaré y recordaré con amor; eras alguien extraordinario”, es uno de los mensajes que se suman a las múltiples muestras de duelo. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del fallecimiento, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre este suceso que enluta al gremio médico hondureño.